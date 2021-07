Oliver wordt jongste ruimtevaarder ooit: 'Begon allemaal met Thunderbirds'

De 18-jarige Oliver Daemen uit Oisterwijk kan niet wachten om de ruimte in te gaan. Dinsdag vliegt hij mee met de ruimtetrip van ondernemer Jeff Bezos. "Als wij landen en ik uit de raket stap denk ik dat ik sprakeloos zal zijn."

Amazon-oprichter Jeff Bezos heeft op Instagram een filmpje gedeeld waarin Oliver vertelt over de vlucht die hem de jongste astronaut ooit zal maken. "Ik denk dat het de ultieme droom voor heel veel mensen is om de ruimte in te gaan."