Alles wat je moet weten over de ruimtereis van Oliver (18) uit Oisterwijk

Oliver Daemen uit Oisterwijk mag zichzelf vanaf dinsdag de jongste astronaut ooit noemen. Hij wordt rond drie uur 's middags (Nederlandse tijd) samen met miljardair Jeff Bezos in een raket de ruimte in gelanceerd. Dit zijn een aantal feitjes die je moet weten over deze bijzondere trip.

11 minuten

De hele ruimtevlucht met de New Shepard van Blue Origin duurt elf minuten. De passagiers maken de unieke rit in een volledig geautomatiseerde capsule, zonder piloot. Aan boord zitten naast de tiener uit Oisterwijk ook:

eigenaar en Amazon-oprichter Jeff Bezos,

zijn broer Mark Bezos,

de 82-jarige Wally Funk.

Het wordt voor Blue Origin de allereerste vlucht met mensen aan boord. Er zijn vijftien testvluchten met de New Shepard gemaakt.

24 miljoen euro

Wie graag mee wilde met de bijzondere vlucht, mocht tijdens een speciale veiling bieden op een plekje aan boord. Het winnende bod was een bizarre 28 miljoen dollar, een kleine 24 miljoen euro.

Oliver had niet het hoogste bod, maar mag toch mee. De hoogste bieder wilde namelijk liever mee met een latere vlucht en stond zijn stoel af. Het is niet duidelijk hoeveel geld (de familie van) Oliver heeft geboden tijdens de veiling, maar gezien het riante vermogen van vader Joes Daemen, zal dat een flink bedrag zijn geweest. Duizenden mensen uit 159 landen hebben een bod uitgebracht.

106 kilometer

De capsule wordt samen met de raket recht omhoog gelanceerd. Op 76 kilometer hoogte worden de capsule en de raket (booster) van elkaar gescheiden. Daarna vliegt de capsule nog door tot 106 kilometer hoogte. Ter vergelijking: een gewoon vliegtuig vliegt meestal op ongeveer tien kilometer hoogte. Vervolgens landt de raket ongeveer drie kilometer van de plek van lancering. Daarna moet de capsule met behulp van parachutes weer veilig landen in de woestijn van Texas.

Zo zal de capsule weer landen (foto: Blue Origin). vergroot

Rijkste man ter wereld

De 18-jarige Oliver bevindt zich dinsdag in een bijzonder gezelschap aan boord van de capsule. Amazon-oprichter Jeff Bezos is de rijkste man ter wereld. Hij heeft 196 miljard dollar op zijn bankrekening staan.

Oliver mag ook plaatsnemen naast Mary Wallace 'Wally' Funk. De nu 83-jarige was een van de eerste vrouwen die een opleiding tot astronaut volgde. Ze werd in de jaren '60 echter vier keer afgewezen door NASA omdat ze een vrouw was en mocht daarom nooit de ruimte in. Wel was ze haar hele leven lang piloot en werd ze de eerste vrouwelijke inspecteur bij de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA. Dinsdag komt haar levenslange droom alsnog uit en wordt ze de oudste mens die ooit de ruimte in is geweest. "Niemand heeft hier langer op gewacht", zei Jeff Bezos onlangs.

Geen vliegangst

Het is best bijzonder dat Bezos überhaupt nog een vlucht durft te maken in zijn eigen raket. Toen hij in 2003 op zoek was naar een enorme lap grond voor zijn ruimtevaartbedrijf, crashte de helikopter waar hij in zat. Hij ontsnapte aan de dood, maar toch hield hij er geen vliegangst aan over. Al zegt hij nog altijd dat hij vliegtuigen en raketten betrouwbaarder vindt dan helikopters...

Wat gaat Oliver meemaken?

Het is natuurlijk moeilijk te bevatten wat Oliver precies gaat meemaken dinsdag. Duidelijk is in ieder geval dat hij een paar minuten lang gewichtloos zal zijn en dat hij de kromming van de aarde vanuit het raam kan zien. Hij heeft de afgelopen dagen een stoomcursus voor astronauten gekregen. In twee dagen tijd heeft hij veertien uur training moeten doorstaan.

Bijzondere datum

Jeff Bezos heeft een bijzondere datum uitgekozen voor zijn eerste vlucht met passagiers. Het is dinsdag namelijk exact 52 jaar geleden dat Neil Armstrong en Buzz Aldrin met de Apollo 11 hun eerste stappen op de maan zetten.

