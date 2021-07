Terrastafel met uitzicht op het water wordt tafel onder water

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Dronebeelden van het stijgende water in en om Den Bosch

Het hoogwater in en om Den Bosch trekt op maandag veel bekijks. Volgens de voorspellingen van het waterschap Aa en Maas blijft de overlast in dit gebied ruim binnen de perken. Op kritieke plekken zijn voorzorgsmaatregelen genomen. Zo is een keerwand bij een terras langs de Dieze geplaatst en daar kun je nu bijna een meter onder het waterniveau zitten.

In de video hierboven zie je dronebeelden van de Maas tussen Gewande en Hedel.

"We hadden een tafel met uitzicht op het water gereserveerd, maar nu zitten we aan een tafel onder water", zegt een van de gasten. Het water sijpelt en beetje onder de aluminium waterkering door, toch zijn bijna alle tafeltjes bezet. Het water staat aan de andere kant van de aluminium platen bijna een meter hoger.

"Afgelopen donderdag hebben mensen van de gemeente de waterkering geplaatst. Toen was er nog weinig aan de hand, maar vandaag staat het ruim tot boven m'n heup", zegt bedrijfsleider Maaike van Eldik van Bolwerk. "Sommige mensen vinden het eng om zo onder water te zitten, maar gelukkig zijn er ook heel veel die het juist bijzonder vinden", vertelt Maaike terwijl er op ooghoogte een kano voorbijkomt. "We verwachten dat het nog wat hoger wordt." Volgens het waterschap zal dat overigens wel meevallen. Hooguit enkele centimeters komen er nog bij.

"Jammer dat de platen niet doorzichtig zijn, dan hadden we hier aan tafel de vissen voorbij kunnen zien zwemmen", zegt een gast die vooraan zit.

Even verderop, waar de Maas tegen de dijk bij de Maaspoort staat, wordt met ontzag naar het stijgende water gekeken. "Aan de overkant liggen akkers met zonnebloemen, die zijn allemaal verloren", vertelt een wandelaar. Hij tuurt met zijn verrekijker over het water.

"De schade hier valt in het niet bij alle ellende en doden die het water in België en Duitsland heeft veroorzaakt. Dat is echt verschrikkelijk. Ik moet daar de hele tijd aan denken als ik hier loop. Ik heb de watersnood in 1953 meegemaakt en herinner me nog precies hoe dat was."

Andere wandelaars hebben er alle vertrouwen in dat het stroomafwaarts bij de Maas goed gaat. "Ik woon hier al heel lang in de Maaspoort en ten tijde van het hoogwater in 1995 stond het veel hoger. Toen was het spannend of het water over de dijk zou komen. Die situatie van toen komt er deze keer zeker niet", vertelt een van hen.

Bij de Blauwe Sluis in Gewande staat ook een groep mensen naar het water te staren. De parkeerplaats bij het restaurant is onder water verdwenen. "Gisteren was ik hier ook, toen stond het water nog een halve meter lager", zegt Ben van Herpen. Hij laat een foto zien van een meerpaal, waarvan vandaag alleen het bovenste puntje nog boven water uitsteekt. "De natuur is moeilijk te beteugelen, daar kan Rutte niks tegen doen", zegt hij lachend.

