Afval uit België bij Sambeek uit de Maas gevist

11.00



"Het acute gevaar op overstromingen is geweken", dat zei dijkgraaf Kees Jan de Vet (Brabantse Delta) tijdens een persconferentie dinsdagochtend. Bij die bijeenkomst werd duidelijk dat er in de Overdiepse Polder bij Sprang-Capelle geen water was gestroomd. De agrarische bedrijven in de omgeving hebben geen last van water op een hun bedrijf gehad. Ook al omdat de bedrijven op terpen zijn gevestigd. "Vanochtend om vijf uur was de hoogste waterstand. Vanaf nu daalt het waterpeil", aldus de dijkgraaf.