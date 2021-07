Maas bereikt hoogste waterstand bij Overdiepse Polder

Hoogwater bij Cuijk (Foto: Steffi Burgers). vergroot

In dit liveblog houden we je dinsdag op de hoogte over de ontwikkelingen van het hoogwater in de Maas en de gevolgen daarvan voor Brabant.

De hoofdpunten:

De situatie bij de Overdiepse Polder en het Drongelens Kanaal lijkt beheersbaar, volgens waterschap Brabantse Delta.

In Nuenen wordt zondag 1 augustus een benefietconcert gehouden voor slachtoffers van de wateroverlast in Limburg.

Waterschap Rivierenland gaat op beverpatrouille.

Liveblog

08.24 Natte voeten voor koeien bij Maren Kessel Deze koeien in de buurt bij Maren Kessel werden gespot door Marcel van Doormalen. Hun weiland is helemaal ondergelopen. Wachten op privacy instellingen...

08.21 Drongelse veer bij Sprang Capelle Jordy van Rossum maakte deze beelden bij de Drongelse veer bij Sprang Capelle. Er is goed op te zien hoe ver de Maas buiten zijn oevers is getreden. Maar dat zorgt niet voor problemen. Wachten op privacy instellingen...

07.00 Hoogste waterstand in Overdiepse Polder

Bij de Overdiepse Polder heeft de Maas dinsdagochtend rond vijf uur de hoogste waterstand bereikt. De piek wordt op 2.32 meter boven N.A.P. verwacht. Pas bij een waterstand van 2.50 meter boven N.A.P. loopt de polder vol. Waterschap de Brabantse Delta verwacht dat dit niet gaat gebeuren. Het waterschap houdt de waterstanden en het peilverloop ter plekke goed in de gaten.

06.30 Kwelwater in zomerpolders

In de Afgedamde Maas zijn vier zomerpolders aanwezig. Waterschap Rivierenland verwacht dat alleen Nederhemert Noord zal vollopen. De verwachting is dat de overige drie zomerpolders (Nederhemert Zuid, Konijnenwaard, Poederoijen) te maken krijgen met kwelwater.

06.00 Voorbereidingen om sloot achter Maasdijk bij Doeveren te sluiten Wachten op privacy instellingen...

05.30 Brabantse Delta: kom niet naar het hoge water kijken

Waterschap de Brabantse Delta waarschuwt mensen om niet naar het hoge water te komen kijken. Daarnaast adviseert Rijkswaterstaat om het contact met het Maaswater te vermijden. Er zit veel drijfvuil in het water. Bij de stuwen en verschillende andere plekken op de Maas wordt het vuil uit het water gehaald.

05.00 Brabantse Delta verwacht geen problemen met hoogwater Wachten op privacy instellingen...

04.30 Geen scheepvaart op Amertak, steenbeschotting is weggespoeld Wachten op privacy instellingen...

