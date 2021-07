Zo vertrok astronaut Oliver richting sterren: kijk hier de lancering terug

Oliver Daemen, 18 jaar: astronaut. De jonge Oisterwijker kan het zonder liegen toevoegen aan zijn CV op LinkedIn. Dinsdagmiddag vertrok hij vanaf het lanceerplatform in Texas met een raket richting de sterren, als vierde bemanningslid op de commerciële ruimtereis van Amazon-oprichter Jeff Bezos. En zo zag die lancering eruit.

Direct na de landing hadden ze wat meer tekst, zo was te horen via de boardradio: "We have a very happy crew in here, we want you to know." En daarna volgde een hele reeks van vreugdekreten, van 'It was amazing' tot 'That was incredible' en 'Best day ever'.