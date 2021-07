Aanslag op huis was drievoudige poging tot moord: 1,5 jaar cel en jeugd-tbs

Het getroffen huis. (Foto: Sem van Rijssel / SQ Vision) vergroot

De man van 18 uit Helmond die vorig jaar juli een huis aan de Moreelselaan in Eindhoven met een vuurwerkbom in brand stak, krijgt 1,5 jaar jeugdgevangenis en voorwaardelijke jeugd-tbs. Dit heeft de rechtbank in Den Bosch bepaald. Bij de aanslag liepen een vrouw, haar dochter en haar zoon lichte tot zeer ernstige brandwonden op. De rechter vindt dat een drievoudige poging tot moord is bewezen.

De rechtbank legde de Helmonder ook een verplichte behandeling op. Verder moet hij de slachtoffers een schadevergoeding betalen van ruim 160.000 euro.

De rechter vindt het een wonder dat de drie gezinsleden de aanslag hebben overleefd. Volgens de rechter was dit vooral te danken aan hulpdiensten, die snel bij het huis waren.

'Kil en meedogenloos'

Volgens de rechter beraamde de Helmonder zijn plan uren van tevoren. Daarna heeft hij het stap voor stap uitgewerkt. Hij had voldoende tijd en gelegenheid zich te bedenken, maar deed dat niet. De rechtbank gaat dus uit van voorbedachten rade en dus poging tot moord. De Helmonder wordt kil en meedogenloos genoemd. Uit onderzoek is overigens gebleken dat hij laagbegaafd is.

De rechter meent dat de verdachte beseft dat hij behandeling nodig heeft. Toch vindt hij celstraf in een jeugdgevangenis op zijn plaats. Ook moet hij zich laten behandelen in een kliniek van de GGzE, de psychiatrische instelling in Eindhoven.

Dader had ruzie met zoon

De dader had ruzie met de zoon van het gezin. Die jongen lag in de huiskamer toen 's nachts zwaar vuurwerk aan een flesje benzine naar binnen werd gegooid. Hij was voor tweederde deel van zijn lichaam verbrand. Hierdoor moest hij in coma gehouden worden. Het slachtoffer zal nog lange tijd moeten revalideren.

De nu veroordeelde Helmonder kreeg bij de aanslag hulp van iemand anders. De twee waren met een scooter naar de Moreelselaan gereden. De politie weet nog steeds niet wie die andere verdachte is.

'Huis wordt weer verhuurd

Het huis brandde grotendeels uit. Tot voor kort waren ramen en deuren dichtgespijkerd. De woning werd verhuurd door Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl. Volgens een woordvoerster zijn de herstelwerkzaamheden bijna klaar. "Over een aantal weken kan er weer fijn gewoond worden."

Het gezin heeft al laten weten dat het niet niet terug wil naar het huis. Het is na de aanslag elders in Eindhoven ondergebracht.

Onderzoek na de brandstichting (foto: Sem van Rijssel/SQ Vision). vergroot

Het getroffen huis wordt weer woonklaar gemaakt (foto: Hans Janssen). vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.