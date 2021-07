Winkels schreeuwen om personeel: 'Het is verschrikkelijk, niemand reageert'

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Verschillende Bossche winkeliers doen een oproep voor personeel. De detailhandel schreeuwt om mensen en doet er alles aan om personeel te vinden

De etalages in de Bossche binnenstad zijn behangen met briefjes waarop personeel gevraagd wordt. Nu de economie weer aantrekt na de coronacrisis is het personeelstekort nog groter dan daarvoor. Volgens het UWV staan er bijna 400 vacatures open in Den Bosch en ruim 1000 in Noordoost-Brabant.

"Het is echt verschrikkelijk, zeker als je op zoek bent naar weekendkrachten", vertelt Tjitra Palijama van kledingzaak Superdry in Den Bosch. "Het lijkt wel of de jongeren niet willen werken. Ik sta de hele tijd met ze te discussiëren omdat ze liever naar een feestje gaan of gaan hockeyen dan dat ze werken en geld kunnen verdienen."

Erik Maas weet de vestigingen van zijn Bakkerij Smaak nog maar net open te houden, met de elf mensen die hij in dienst heeft. "We zijn zeven dagen per week open en beginnen 's ochtends al om zeven uur. Veel mensen zien dat niet zitten. Gelukkig heb ik heel trouwe medewerkers die heel veel overuren willen maken anders had ik het niet gered. Ik probeer alles: Facebook, mensen aanspreken en advertenties, maar er komt gewoon niemand", vertelt Erik, die zelf ziek thuiszit.

"We geven zelfs 100 euro shoptegoed."

In een kledingzaak even verderop moet eigenaar Dennis zelf in de winkel staan. "Dat is eigenlijk niet de bedoeling, maar er is niemand te vinden", zegt hij. "We hebben geen keus. Eerder kreeg je nog wel belangstellenden binnen en daar zat dan een hoop rommel tussen. Nu krijgen we niet eens meer rommel binnen", zegt Dennis lachend.

"Wij geven alle klanten een briefje mee in de tas om ons probleem bij familie en kennissen onder de aandacht te brengen", vertelt Cor Lijn van kledingzaak Blue Brands. "We geven zelfs 100 euro shoptegoed als iemand een weekendhulp of verkoopmedewerker aandraagt die minimaal een half jaar bij ons blijft werken."

Op de balie ligt een stapel A4'tjes met de titel 'Beste klant mag ik u wat vragen?' "Het lijkt wel of jongeren niet meer willen werken in het weekend", verzucht Cor. "Ze lenen blijkbaar liever geld dan dat ze in de winkel staan."

Ook klanten wordt gevraagd om personeel te werven (foto: Jan Peels) vergroot

Arbeidsmarktdeskundige Gerald Ahn van het UWV bevestigt het beeld dat je in de winkelstraten ziet. "De vraag naar personeel is na de versoepelingen fors gegroeid", vertelt Gerald. "Er is vooral ook veel vraag naar leidinggevend personeel in winkels.

Ook bij bouwmarkten en elektronicazaken is er een groot tekort. Sommige mensen hebben tijdens de lockdown een andere baan gevonden en willen niet meer terug en er is veel concurrentie van andere sectoren", stelt Gerald.

"Volgens mij verdienen de jongeren bij de Albert Heijn meer dan in de winkel."

Brigit Voets van Mooie Mode is al tijden op zoek naar iemand voor twintig uur. "Laatst had ik weer iemand een middag meelopen, maar ik zag al binnen een half uur dat het niks was. Ik zoek iemand die het verkopen echt aanvoelt", zegt Brigit.

Hennie de Laat van schoenenzaak Wolky denkt dat er misschien ook gewoon beter betaald moet worden. "Volgens mij verdienen de jongeren bij de Albert Heijn meer dan in de winkel en met alle fooien in de horeca heb je uiteindelijk ook meer", zegt Hennie.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.