Man sterft dag na zijn buurman: twee keer natuurlijke dood

Foto: Toby de Kort/SQ Vision vergroot

Ook de tweede dode man die dinsdag werd gevonden in een woonblok aan de Boxtelsebaan in Oisterwijk is een natuurlijke dood gestorven. Dat laat een politiewoordvoerder weten. In hetzelfde complex werd maandag al een dode man gevonden. Ook dat was een natuurlijk overlijden. De politie noemt de gebeurtenissen 'bizar'.

Volgens de woordvoerder is bij het tweede sterfgeval geen sprake van een misdrijf, koolmonoxide of andere gevaarlijke stoffen. Politie en brandweer hebben dat nog wel uitgebreid onderzocht.

Omwonenden moesten tijdens het onderzoek even hun huis uit, maar mochten dinsdagavond rond zeven uur weer terug.

Het gaat om een huizenblok dat is opgesplitst in vier duplexwoningen. Volgens een omstander waren de twee mannen ook buurmannen van elkaar.

LEES OOK: Twee doden gevonden in huizenblok in Oisterwijk

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.