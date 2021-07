Politie botst op verdachte tijdens achtervolging in Tilburg

Tijdens een achtervolging in Tilburg is een politiewagen tegen de auto van een verdachte gebotst. Niemand raakte bij het ongeluk gewond.

Surveillerende agenten wilden een auto controleren. De bestuurder negeerde een stopteken en reed hard weg. Daarop zette de politie de achtervolging in. Die ging over de Stappegoorweg in Tilburg.