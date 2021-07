Coronanieuws: '70 procent vakantiegangers wil op reis, ondanks code oranje'

06.44

De werkloosheid in Nederland is in juni uitgekomen op 297.000 werklozen. Dat is 3,2 procent van de beroepsbevolking, laat het Centraal Bureau voor de Statistiek weten. De laatste keer dat er minder dan 300.000 werklozen waren, was in maart 2020 bij het begin van de coronacrisis. Gemiddeld over de afgelopen drie maanden daalde het aantal werklozen met 10.000 per maand. Het aantal werkenden nam in dezelfde periode toe met 21.000 per maand.