Coronanieuws: zonder afspraak vaccineren in prikbus Breda, GGD-sites plat

De bestedingen van Nederlandse consumenten zijn in mei met 8,8 procent toegenomen in vergelijking met een jaar eerder. Volgens het CBS is die stijging iets kleiner dan in april, toen de consumptie met 9,7 procent het sterkst groeide na de Tweede Wereldoorlog. De hoge groeicijfers in april en mei komen volgens het CBS onder meer doordat de consumptie in het voorjaar van 2020 op een zeer laag niveau lag door de eerste lockdown. In mei 2021 besteedden consumenten nog 4,2 procent minder dan in mei 2019.