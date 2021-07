Websites van Brabantse kranten tijdelijk onbereikbaar door storing

De websites van een aantal kranten zijn onbereikbaar (foto: Hans Janssen). vergroot

Een groot aantal websites, waaronder die van de Brabantse kranten, is donderdagavond getroffen door een storing. Het probleem bij de dagbladen was binnen drie kwartier voorbij. De oorzaak van het wereldwijde probleem, dat aan het begin van de avond aan het licht kwam, is vooralsnog onbekend.

Vermoedelijk heeft het te maken met technische problemen bij het Amerikaanse Akamai. Bedrijven als Akamai zorgen ervoor dat mensen die een website bezoeken snel kunnen vinden wat ze zoeken.

Ook de sites van het Algemeen Dagblad (AD), de Volkskrant, de politie, supermarktconcern Jumbo in Veghel, de Rabobank, ING en Albert Heijn zijn uit de lucht geweest. De Brabantse kranten vallen net als het AD onder uitgeversconcern DPG. Zij meldden op Twitter dat de sites onbereikbaar waren door een technisch probleem dat wereldwijd verschillende grote websites treft. In de Verenigde Staten kampte onder meer Delta Air Lines met een storing.

Tegen zeven uur donderdagavond meldde Akamai dat het een 'fix' heeft doorgevoerd, een herstelling. "En op basis van wat we nu zien, is de service weer zoals het normaal zou moeten zijn. We blijven dit in de gaten houden om er zeker van te zijn dat alle problemen volledig zijn opgelost", zo twitterde het bedrijf.

