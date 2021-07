Personeel op terras na sluitingstijd: restaurants twee weken dicht

Foto: Google Maps. vergroot

Handhavers hebben restaurants aan de Dommelstraat in Eindhoven op de korrel. Twee restaurants moeten twee weken dicht omdat het personeel na sluitingstijd nog even op het eigen terras zat.

Ling Zhang en Rudolf Verheijen moeten komende twee weken de deuren van hun restaurant Fling in Eindhoven sluiten. Ze zouden namelijk na middernacht gasten op hun terras in de Dommelstraat hebben gehad. Maar die gasten waren personeelsleden die wat napraatten na hun werk. "Het restaurant was helemaal gesloten. Deze straf hebben we niet verdiend", meent Rudolf. En Fling is niet het enige restaurant dat dit overkomt. Antonio's, de overbuurman, gebeurde dit volgens het ED ook.

Alle eet- en drinkgelegenheden moeten vanwege de coronamaatregelen uiterlijk om middernacht sluiten. Het restaurant van Ling en Rudolf sloot woensdagavond om elf uur. "De laatste gasten waren om halfelf al de deur uit", herinnert Ling zich. Daarna bleef het personeel in het restaurant om schoon te maken.

"De lampen waren uit en de stoelen lagen aan de ketting."

"Rond halfeen gingen Ling, ik en nog een medewerker even naar buiten om te roken en iets te drinken", vertelt Rudolf. "Wij waren klaar en we zaten te wachten op de afwasser, die nog in het restaurant bezig was. Dus we gingen op ons eigen terras zitten. Dat terras was duidelijk al dicht: de lampen waren uit en de stoelen buiten lagen aan de ketting. Dat kunnen onze buren bevestigen."

Twee boa's die langsliepen, zagen dat niet zo. In hun ogen was het terras nog geopend. "De twee vrouwen zeiden dat we een overtreding maakten door open te zijn en maakten een rapport op. Wij legden uit dat we gesloten waren en dat wij medewerkers zijn die even naar buiten gingen nadat we klaar waren met werken", vertelt Rudolf.

Een dag later, op donderdagmiddag, kregen Ling en Rudolf een brief van de gemeente op de mat. Hun restaurant moet de komende twee weken dicht. In de brief is te lezen dat ze zich niet hielden aan de coronaregels. "Eet- en drinkgelegenheid opengesteld voor publiek om 00.45 uur", zo is in de brief te lezen. "De toezichthouders hebben uitgelegd dat het terras gesloten moet zijn na middernacht en dat hierin geen uitzonderingen worden gemaakt voor personeelsleden", aldus de gemeente in de brief. Omroep Brabant heeft deze brief in handen.

"Waar komt het geld nu vandaan?"

Rudolf snapt hier niets van. "Je mag dus schijnbaar na twaalf uur lang werken niet even buiten gaan zitten omdat het binnen veel te warm is." Bij Ling lopen de emoties hoog op: "Wat moeten mijn personeelsleden en ik deze twee weken doen? Dit is niet eerlijk. Waar komt het geld nu vandaan? We waren voor komende week helemaal volgeboekt. De inkopen zijn al gedaan en het eten werd al geleverd. Dit klopt toch niet?"

Ling en Rudolf gaan bezwaar maken tegen de beslissing. Maar tot daar een uitspraak over is gedaan, moeten ze dicht blijven.

Ook de eigenaresse van Antonio's gaat het hogerop zoeken. Zij laat in de krant weten naar de rechter te stappen.

