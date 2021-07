Antonio's baalt dat restaurant 2 weken dicht moet: 'Dit gaat nergens over'

Kitty Amato in haar Italiaanse restaurant Antonio's (foto: Noël van Hooft). vergroot

Kitty Amato is verbijsterd over het besluit van de gemeente Eindhoven om haar restaurant Antonio's aan de Dommelstraat, net als restaurant Fling aan de overkant, twee weken lang te sluiten. En dat allemaal omdat ze woensdagnacht na sluitingstijd met haar personeel nog even op het terras 'een sluitdrankje deed' na een lange werkdag. "Dit doen wij al 21 jaar!"

Kitty werd woensdagnacht aangesproken door twee handhavers omdat de horeca vanwege de aangescherpte coronaregels geen bezoekers meer mag toelaten na middernacht.

"Er waren alleen nog uitbaters en medewerkers."

"Zij zeiden dat de zaak dicht moest. Daarop antwoordde ik dat dit ook het geval was." Volgens Kitty was dit ook overduidelijk te zien. "De kassa was dicht, het licht was uit, de tafeltjes op het terras waren op een na allemaal aan elkaar vastgemaakt voor de nacht en we hadden allemaal onze Antonio's-shirtjes aan. De Dommelstraat was verder leeg dat moment. De enigen die er nog waren, waren uitbaters en medewerkers. Er waren geen gasten meer. Die waren allemaal netjes op tijd vertrokken."

Daarop gaf ze de handhavers aan dat ze nog heel even hun drankje wilden opdrinken en dan ook naar huis zouden gaan. Toen ze vervolgens hoorde dat dit toch echt niet de bedoeling was, zei ze; "Prima, dan gaan wij het terras nu dicht doen." Maar de handhavers moesten het feit dat het personeel na sluitingstijd op het terras nog een drankje deed wel rapporteren. "Ik zei: als dit moet, moet u dit doen."

"Ik kan nu alles wat ik had ingekocht wegflikkeren."

Donderdagavond kreeg ze vervolgens bezoek van een ambtenaar. "Die man zei dat hij een formulier bij zich had van de rapportage en dat hij de zaak per direct moest sluiten. Mijn terras zal vol en binnen zaten ook al gasten. Ik stond perplex. Ik zei: 'Dit kan toch niet!' Ik belde de burgemeester, want die komt weleens bij mij eten. Ik dacht: een heel meelevende man. Maar die had er totaal geen oren naar. Die vond het eerder vervelend dat ik hem belde dan dat hij me ergens mee ging helpen."

Binnen een uur moest Kitty haar zaak leeg hebben, terwijl mensen daar aan het eten waren. "En ook deze vrijdag en komend weekend zou het hier ram- en ramvol zitten. Deze vrijdag was het terras afgehuurd voor een verrassingsfeestje. Die mensen rekenden hierop! De hele inkoop was ook gebaseerd op deze reserveringen. Alles was ingekocht voor dit weekend. Dit kan ik nu allemaal wegflikkeren."

"Zo ga je toch niet met mensen om?"

Volgens Kitty is ze nooit eerder gewaarschuwd dat het personeel in deze coronatijd geen drankje mag doen op het terras na sluitingstijd. "Zo ga je toch niet met mensen om?", vraagt Kitty zich af. "Met mensen die hun boterham proberen te verdienen? Als we dat drankje binnen hadden gedaan, was er niks aan de hand geweest. Dit gaat nergens over."

Ze heeft meteen contact opgenomen met haar advocaat. "Die heeft heel snel een heel sterk dossier opgemaakt. Dit ligt als het goed is nu al bij de gemeente Eindhoven en de rechtbank. Afwachten wat hier uitkomt, maar deze vrijdag kan ik sowieso niet open."

"Heel zwartwit."

Voorzitter Ruud Bakker van Koninklijke Horeca Nederland in Eindhoven, noemt de actie van de gemeente 'een behoorlijke klap voor de horeca die vanwege het coronavirus zeven maanden dicht is geweest'. Hij vindt dat de gemeente duidelijker moet zijn in wat de regels zijn. “De gemeente geeft aan: alles moet om middernacht dicht zijn. Maar wat versta je daaronder? Wij moeten na sluitingstijd nog schoonmaken bijvoorbeeld. Als je heel de dag hard hebt gewerkt, praat je nog even na met je mensen onder het genot van een drankje. Daar wordt nu wel heel zwartwit naar gekeken. Dit is geen goed signaal richting de horeca.”

Zo zag Antonio's eruit net voordat ze, na een flinke verbouwing, weer open konden.

Wachten op privacy instellingen...

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.