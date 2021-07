Jongeren die zwembad terroriseren, moeten met hun ouders naar burgemeester

Burgemeester Han van Midden van Roosendaal. vergroot

Jongeren die zich misdragen op Zwembad De Stok in Roosendaal moeten tekst en uitleg komen geven bij de burgemeester. In een brief staat dat ze zich samen met hun ouders moeten melden op het stadskantoor. Burgemeester Han van Midden is de misdragingen en intimidaties door een groep jongens op het zwembad meer dan beu. Hij kiest daarom voor deze ongewone aanpak die inmiddels blijkt te werken.

Zwembad De Stok werd al een tijd lang geterroriseerd door een groepje jongens. Vorige maand liep het voor de zoveelste keer uit de hand toen vijf 13-jarige jongens en meisjes slachtoffer werden van de groep. De meisjes werden seksueel geïntimideerd en op de billen geslagen in de kleedkamers. Twee jongens kregen rake klappen.

“Het was dermate heftig dat ik met een aantal kinderen en hun ouders heb gesproken over wat ze hebben meegemaakt. Kinderen moeten zich veilig voelen en zorgeloos kunnen genieten van een bezoek aan zwembad. Dit kan gewoon niet”, zegt de burgemeester.

"De jongeren zitten er een stuk minder stoer bij dan ze zich hebben gedragen op het zwembad."

Een aantal raddraaiers en hun ouders zijn al op het stadskantoor geweest. “De jongeren zitten er een stuk minder stoer bij dan ze zich hebben gedragen op het zwembad. Ze reageren heel erg geschrokken wanneer ik ze aanspreek op hun gedrag. Hun ouders voelen zich opgelaten omdat ze met hun kind naar de burgemeester moeten komen en vaak van niks wisten.”

Vorige maand ging het mis bij de kleedhokjes. vergroot

De burgemeester benadrukt dat de gesprekken bedoeld om te voorkomen dat de jongens verder afglijden: “Ik ben niet bevoegd om straffen op te leggen. Maar ik heb ze gezegd om dit gewoon nooit meer te doen. Houd het leuk en veilig en ga niet je glazen ingooien door dit soort gek gedrag te vertonen want dat slaat nergens op.”

Voor de aanpak keek de Roosendaalse burgemeester met een schuin oog naar zijn Rotterdamse collega Ahmed Aboutaleb. Han van Midden was voor zijn benoeming in Roosendaal griffier in de havenstad. “Aboutaleb is ook heel erg van deze benadering. We hebben het hier met de vuurwerkrellen ook gedaan. We konden ‘s avonds vaststellen wie de relschoppers waren, zodat we ze een dag later uit de anonimiteit konden halen. Dat werkt.”

"Niemand wil op deze manier met zijn ouders bij de burgemeester zitten."

Volgens directeur Amy van Bemmel van De Stok is inmiddels de rust teruggekeerd op het zwembad. “De aanpak is doeltreffend. Deze jongens zijn op een leeftijd waarbij hun ouders niet altijd weten waar ze zijn. Dit gaat natuurlijk als een lopend vuurtje rond bij die groep. Niemand wil op deze manier met zijn ouders bij de burgemeester zitten.”

Amy van Bemmel, directeur van het zwembad. vergroot

Naast het ingrijpen van de burgemeester is het zwembad zelf ook begonnen met het project ‘Ewa Broer’. Oudere jongeren voor wie onruststokers ontzag hebben, houden een oogje in het zeil. Rottigheid wordt in de kiem gesmoord. “Ze draaien de hele zomervakantie met ons mee. Ze komen gewoon naar het zwembad en ze doen ook leuke spelletjes met de kinderen. Het broersproject en de aanpak van de burgemeester vullen elkaar mooi aan”, zegt directeur Amy van Bemmel.

Jongens die toch over de schreef gaan, kunnen nog steeds een uitnodiging verwachten van de burgemeester. “Als ze zich misdragen, zie ik ze graag tegemoet. Hier maak ik tijd voor, want het is ontzettend belangrijk. We kunnen hierdoor erger voorkomen in de verdere toekomst. Die investering in de kinderen is het 100 procent waard.”

Het zwembad in Roosendaal. vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.