Tilburgse Kermis krijgt flexibele sluitingstijden: uurtje langer als 't kan

De Tilburgse Kermis ging donderdagavond niet om negen uur dicht, de officiële eindtijd, maar een uurtje later. De exploitanten hadden toestemming van de gemeente, het gaat om een test met flexibele sluitingstijden.

De openingstijden werden een week geleden juist beperkt vanwege de drukte en het coronavirus. De wachtrijen om het kermisterrein open te komen, waren te lang waardoor het buiten de toegangspoorten te druk werd. De kermis moest doordeweeks een uur eerder dicht en in het weekend twee uur.

De laatste dagen verliep het bezoek juist heel geordend, zegt een woordvoerder. "De sfeer was positief, de burgemeester heeft daarom besloten om iets meer ruimte te geven en een uurtje langer door te laten gaan."

Dat gebeurt vrijdag, zaterdagavond en zondagavond mogelijk ook. "We evalueren iedere dag. Maar we maken niet vooraf bekend of de attracties langer open mogen. Dan komen er alsnog te veel mensen naar de stad. De bezoekers en exploitanten horen het 's avonds vanzelf. Maar als de openingstijd verlengd wordt, zal dat zeker niet tot elf uur zijn."