Dwangsom als asfaltcentrale te veel kankerverwekkende stoffen uitstoot

Als de asfaltcentrale AsfaltNU in Den Bosch de uitstoot van de kankerverwekkende stoffen benzeen en PAK's niet terugdringt, moet ze een dwangsom betalen. Het gaat om 20.000 euro per vastgestelde overtreding. De boete kan oplopen tot 100.000 euro.

Dat heeft de gemeente Den Bosch bepaald. Buurtbewoners klagen al jaren over de asfaltcentrale. Uit metingen blijkt dat op straathoogte aan de norm voldaan wordt, maar dat bij de schoorsteenpijp op 41 meter hoogte wel te veel benzeen wordt uitgestoten.

Buurtbewoners, verenigd in een actiecomité, protesteerden daar in mei tegen. De asfaltcentrale, eigendom van Heijmans en BAM, moest vóór 1 augustus een plan van aanpak maken. Ook is er samen met Omgevingsdienst Brabant Noord een onderzoek gestart naar de stankoverlast in de omgeving.

Het plan van aanpak is inmiddels ingeleverd. Toch krijgt AsfaltNu nog tot 1 januari de tijd voordat een dwangsom wordt opgelegd. "Het bedrijf heeft wel tijd nodig om op basis van het plan van aanpak technische maatregelen te nemen.", legt een woordvoerder van de gemeente uit.

'Eerst zien en dan geloven, we houden een slag om de arm'

Verschillende politieke partijen vroegen het gemeentebestuur eerder om de asfaltcentrale per direct stil te leggen, maar dat is niet gedaan. Het bedrijf mag orde op zaken stellen.

Het kan de bewoners niet snel genoeg gaan. "We zijn blij dat er een dwangsom komt. Dat is goed nieuws en het bespaart ons een rechtszaak. Maar eerst zien en dan geloven", zegt Marlies Germanus, die ook in het actiecomité zit.

"We houden een kleine slag om de arm. Wij klagen al jaren en de laatste maanden is de zaak in een stroomversnelling gekomen. We hebben nog wel veel vragen. Hoe vaak gaat gemeten worden? En na een meting duurt het ook nog drie maanden voordat de uitslag er is. Er zijn namelijk maar enkele laboratoria die die tests kunnen doen. Hoe gaat dat straks in zijn werk?"

De gemeente kan niet exact zeggen hoe vaak er gemeten zal worden. "Dat is onder meer afhankelijk van het productieproces van de fabriek. Die schadelijke stoffen komen alleen vrij als oud asfalt verwerkt wordt in nieuw asfalt", aldus de gemeentewoordvoerder.

