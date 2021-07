'Als we niet bij ons café mogen naborrelen, doen we dit bij John Jorritsma'

Zwaar verontwaardigd zijn ze, omdat de gemeente Eindhoven twee horecazaken besloot te sluiten na het onbedoeld overtreden van de coronaregels. Daarom demonstreerden zo'n 150 Eindhovense horecaondernemers vrijdagnacht op het Stadhuisplein tegen het in hun ogen te strenge coronabeleid van de gemeente. Dit deden ze door op het Stadhuisplein, pal voor het gemeentehuis, een naborrel te houden.

Normaal gesproken vindt de naborrel van het horecapersoneel, om even bij te komen na een lange werkdag, plaats bij ieders eigen café. Maar dit kwam twee restaurants in het centrum van Eindhoven eerder deze week duur te staan.

De gemeente wil deze zaken twee weken sluiten vanwege het overtreden van de coronaregels. Daar nam het personeel vlak na middernacht nog even een afzakkertje op het terras. Dat dit terras verder gesloten was voor bezoekers en dat de restaurants ook zichtbaar al dicht waren, deed volgens de handhavers niet ter zake.

Sjouwen De strenge actie van de gemeente zit de Eindhovense horecaondernemers niet lekker. "We willen met deze actie op het Stadhuisplein laten zien dat wij gerust een drankje kunnen doen als we hard gewerkt hebben in de horeca", vertelde Roland van de Gevel van het Belgisch Biercafé aan het Stratumseind. "Dat je dan niet meteen twee weken gesloten hoeft te worden."

Te streng De gemeente is te streng voor de horeca, meent collega horeca-uitbater Frank van Dijk van Café Sands aan het Stratumseind. Volgens hem springt Eindhoven er echt uit in vergelijking met andere gemeenten. "Natuurlijk moet je je aan de regels houden, maar het moet niet zo zwartwit zijn", benadrukt hij.

"Naborrelen doet vrijwel iedere horecagelegenheid", legt Youri de Bok van café Tracé en bar Mooie Boules aan de Kleine Berg uit. "Dit hoort er ook een beetje bij. Als ook dit niet meer mag, als je niet meer met je personeel een sigaretje mag roken na sluitingstijd of een drankje mag doen op je eigen terras met hen... Ik vind dat de maat vol is."

Luid gejuich

Daarom kwam hij vrijdagmiddag met andere horecaondernemers bij elkaar om na te denken of er een protestactie op touw gezet kon worden. "Dit gebeurde heel last minute", vertelde hij. "Uiteindelijk kwamen we op het idee van dit terras op het Stadhuisplein, als statement richting de gemeente en burgemeester Jorritsma. We hebben meteen doorgepakt, alle ondernemers aan de Kleine Berg, de Dommelstraat, de Markt en het Stratumseind ingelicht en dit alles op touw gezet."