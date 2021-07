Eindhoven over sluiting horecazaken: 'We zouden niet meer waarschuwen'

Dat de gemeente Eindhoven twee restaurants twee weken lang wil sluiten na het onbedoeld overtreden van de coronaregels hadden de eigenaren volgens de gemeente kunnen weten. "Er is aangegeven dat er niet nog eerst gewaarschuwd zou worden."

Het personeel van de restaurants Antonio's en Fling nam eerder deze week vlak na middernacht nog even een afzakkertje op het terras om bij te komen van een lange werkdag.

Demonstratie Eindhovense horecaondernemers zijn zwaar verontwaardigd over het beleid van de gemeente. Vrijdagnacht demonstreerden zo'n 150 Eindhovense horecaondernemers op het Stadhuisplein tegen het in hun ogen te strenge coronabeleid van de gemeente. Dit deden ze door op het Stadhuisplein, pal voor het gemeentehuis, een alternatieve naborrel te houden.

"Het college heeft over de meest recente maatregelen en de handhaving daarop meerdere keren gecommuniceerd met de vertegenwoordiging van de horecaondernemers", laat de gemeente weten in reactie op raadsvragen van de VVD. "Daarbij is aangegeven dat er na deze gesprekken niet nog eerst gewaarschuwd zou worden."