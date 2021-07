Teststraten lopen vol met vakantiegangers: 'Naar Spanje als uitslag er is'

Het blijft een rottig gevoel, zo'n coronatest. Toch moeten veel Brabanders eraan geloven om op vakantie te mogen. En nu de schoolvakanties zijn begonnen, lopen de teststraten van testenvoorjereis.nl vol. Bijvoorbeeld bij het bedrijf van Ramsus Emmelkamp die een teststraat heeft in Eindhoven. "De aantallen reizigers verdubbelen ten opzichte van vorige week."

Vorige week was het in de regio noord erg druk met vakantiegangers, nu is het in Brabant te doen. "We hebben er dan ook meer dan een jaar op moeten wachten, voor we weer mochten!"