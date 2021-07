Coronanieuws: de 20 miljoenste coronaprik wordt vandaag gezet.

09.37



De Nederlandse tennissers komen niet meer in actie op de Olympische Spelen. Ze hebben besloten zich terug te trekken naar aanleiding van de positieve coronatest van Jean-Julien Rojer, zo maakte coach Marco Kroes bekend. Kiki Bertens of Demi Schuurs had in het gemengd dubbelspel nog in actie kunnen komen met Wesley Koolhof, die met Rojer zijn opwachting maakte in het mannendubbelspel. Maandagochtend werd het duo Koolhof/Rojer echter uit het toernooi gehaald omdat Rojer besmet bleek.