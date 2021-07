Coronanieuws: personeel op olympische 'coronavlucht' was niet getest

15.13

Als mensen in ontwikkelingslanden niet snel worden gevaccineerd, bestaat er een groot gevaar op nieuwe coronavarianten. Dat zegt Jos Dusseljee van Cordaid. "Op plekken waar weinig wordt gevaccineerd kan het virus zijn gang gaan en kan het muteren in een variant die sterker is. We hebben het gezien bij de deltavariant, die heeft zich in no-time over de wereld verspreid."