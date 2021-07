Gestoken maaltijdbezorger: 'Messteek had me het leven kunnen kosten'

Foto: Toby de Koert/SQ Vision. vergroot

De messteek die een Tilburgse maaltijdbezorger zondag kreeg bij een verkeersruzie is poging tot doodslag. Dat zegt het 40-jarige slachtoffer, die maandagochtend aangifte deed van het incident bij de politie. Volgens de man had de steek in zijn nek fataal kunnen zijn, als die iets dieper was geweest.

"Op zich gaat het redelijk goed met mij", zegt de maaltijdbezorger, terwijl hij op het politiebureau is om aangifte te doen. De verkeersruzie gebeurde zondagavond op de kruising Koestraat-Lovensestraat. Hij stond stil om linksaf te slaan, toen een voorbijfietsende man tegen de koffer van zijn bezorgscooter sloeg. De twee kregen ruzie, waarop de fietser de maaltijdbezorger met een scherp voorwerp in zijn nek stak.

Achtervolging

De maaltijdbezorger liet het er niet bij zitten en achtervolgde zijn aanvaller, een man van rond de dertig, die er na de aanval snel vandoor ging. Na veel omwegen kwamen ze uiteindelijk in de Van Alkemadestraat, waar de aanvaller woont." Ik bleef op veilige afstand en werd tot twee keer toe opnieuw bedreigd, terwijl ik de politie aan de telefoon had", vertelt het slachtoffer. Een paar minuten later kwam de politie en die heeft de man opgepakt.

Het slachtoffer is al sinds 2018 maaltijdbezorger en zegt bijna dagelijks met agressie in het verkeer te maken te hebben. "Meestal probeer ik ruzie te voorkomen door anderen te negeren of door gewoon door te rijden". Zondag lukte dat niet en liep het bijna fataal voor hem af. Na behandeling in het ziekenhuis met hechtingen, mocht de bezorger zondagavond naar huis.

