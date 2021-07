Casino-eigenaar Richard is kapot van tweede overval in een maand tijd

Zij-ingang van Playworld casino in Made (foto: Jan Peels) vergroot

Een maand geleden was het nog een overval die in scene gezet was door een medewerker, die werd snel opgelost. In de nacht van zondag op maandag was het echt raak. Met een grote messen werd voor de tweed keer in korte tijd een overval gepleegd op het Playworld Casino. Het casino is gevestigd in hotel Korenbeurs aan de Kerkstraat in Made. Drie medewerkers werden bedreigd en vastgebonden, zegt eigenaar Richard Stolwerk.

"Het is verschrikkelijk en ik wil er liever eigenlijk niet over praten om kwaadwillenden niet nog meer op gedachten te brengen", verzucht Richard. Hij staat met een kopje koffie tussen de knipperende gokkasten. "Gelukkig is er niemand gewond geraakt, maar dit geloof je toch niet, twee keer in een maand overvallen. Het was heel traumatisch voor de medewerkers." Hoeveel er buitgemaakt is weet Richard niet. Volgens de politie zijn er bruikbare beelden van de verschillende bewakingscamera's die er in het pand hangen.

"Op de beelden hebben we gezien dat er vlak voor de overval ook al twee mannen met bivakmutsen voor de deur gestaan hebben. Die kwamen er niet in omdat het personeel ze niet had opgemerkt", vertelt Richard verder. "Er is ook heel kort een man binnen geweest die zich verdacht gedroeg en heel snel weer wegging zonder zich te registreren, wat vanwege met corona nu verplicht is."

Na de overval gingen de verdachten ervandoor in een donkere auto. Volgens een ooggetuige stond die auto klaar op de Kloosterstraat. "Bij de overval is niemand gewond geraakt", laat een politiewoordvoerder weten.

"Het zit even heel erg tegen allemaal, want bij het hoogwater in Valkenburg stond ik een week geleden tot aan m'n oksels in het water in ons casino daar en nu dit weer. Ik hoop maar dat de daders snel opgespoord worden." Terwijl we naar buiten lopen zegt Richard dat hij even naar het benzinestation even verderop loopt. "Hopelijk hebben ze daar ook een camera waar bruikbare beelden op staan", aldus Richard.

