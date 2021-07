Parachutist is na angstig avontuur op zoek naar zijn groene valscherm

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1

Een beangstigend tafereel zondagmiddag hoog in de lucht boven Oudenbosch. Veel inwoners hielden hun adem in toen ze een parachutist met zijn valscherm zagen 'worstelen'. De lijnen waren verstrikt geraakt waardoor de springer noodgedwongen zijn reserveparachute moest gebruiken. Nu alles goed is afgelopen, wil de parachutist maar een ding: zijn zoekgeraakte valscherm terug.

De parachutist, die anoniem wil blijven, sprong zondagmiddag rond halfdrie uit het vliegtuig boven de koepelstad. Toen hij zijn valscherm opende, bleek dat de lijnen gedraaid zaten. Hierdoor raakte de hoofdparachute onbestuurbaar. Zo vertelt Kim de Vries, lid van parachutistenclub ENPC in Bosschenhoofd, tegen Omroep Brabant.

Nadat de parachutist het valscherm volgens de veiligheidsprocedure had losgekoppeld, kon hij met zijn reserveparachute veilig aan de grond komen op een landingsplek aan de Galgenstraat. De hoofdparachute is door de wind meegenomen en vervolgens naar beneden gedwarreld. De springer heeft zijn valscherm, met een waarde van zo'n 1500 tot 2000 euro, niet meer gevonden.

Via Facebook wordt nu de hulp van omstanders ingeroepen om het valschermmysterie op te lossen. In reacties laten inwoners al weten mee te speuren naar de parachute. Al is dat wel zoeken naar een speld in de hooiberg. Volgens De Vries is de hoofdparachute vermoedelijk in een maisveld of in de buurt van de woonwijken Albano of Pagnevaart terechtgekomen.

Het uiterlijk van de parachute bemoeilijkt de zoektocht. "De parachute is groen met zwarte tussenschotten en daardoor nagenoeg onvindbaar tussen de planten", aldus De Vries. Mocht iemand het valscherm toch nog ergens vinden, dan volstaat een belletje of berichte naar De Vries of de parachutistenclub.

De Vries begrijpt overigens dat mensen geschrokken kunnen zijn, maar laat weten dat 'het gebruik van een reserveparachute in deze sport niet ongewoon is'. De parachutist bleef ongedeerd.

