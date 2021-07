Kabinet zet definitief streep door festivalseizoen

Meerdaagse festivals zoals Lowlands mogen deze zomer niet doorgaan. Nu al zijn dergelijke festivals verboden tot begin augustus, maar het kabinet trekt het verbod door voor festivals met een camping tot in september, bleek tijdens een persconferentie maandagmiddag met Rutte en De Jonge.

Hoewel het aantal besmettingen de laatste dagen daalt, vindt het kabinet het niet verantwoord om meerdaagse bijeenkomsten door te laten gaan. Aanvankelijk wilde het kabinet pas in de tweede week van augustus bekend maken of de grote festivals daarna nog doorgang konden vinden, maar het heeft nu toch besloten om de organisatoren al eerder duidelijkheid te geven.

De grootste festivals die getroffen worden zijn onder meer Lowlands, Down the rabbit hole en Mysteryland. Om 13,.00 was er een persconferentie met Rutte en De Jonge over de coronasituatie.