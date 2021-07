Adrie van der Poel ziet op zijn telefoon hoe droom Mathieu uiteenspat

Mathieu en vader Adrie van der Poel in 2019 vergroot

Adrie van der Poel zat in zijn auto op een parkeerplaats naar zijn smartphone te kijken. Aan de andere kant van de wereld reed zijn zoon Mathieu zijn olympische mountainbikewedstrijd. Een val op de hoogste afdaling zorgde dat Mathieu over zijn wiel dook, hij viel hard. Daarna hoopte vader Arie nog op het beste.

Even had Arie nog de hoop dat Mathieu zich naar voren in de wedstrijd kon rijden. Maar de afstand tot de koplopers bleef ongeveer hetzelfde, hij kon zich niet meer in de race om de medailles mengen.

"Hij moet wel gedacht hebben dat het plankje er nog lag"

Dat Mathieu viel, lijkt te komen door een plankje dat tijdens het verkennen van het parcours nog in de afdaling lag, maar tijdens de olympische wedstrijd niet meer. "Hij moet wel gedacht hebben dat dat plankje er nog lag", zegt Adrie. Hij zag het aan zijn manier van fietsen. Maar op het moment dat hij zag dat het plankje er niet lag, was er geen corrigeren meer mogelijk.

In aanloop naar de olympische wedstrijd maakte Mathieu van der Poel een aantal andere keuzes dan zijn tegenstanders. Zo ging hij vrij laat naar Tokio, waar anderen meer tijd namen om te acclimatiseren. Hij koos er ook voor om relatief lang op zijn wielrenfiets in de Tour de France te blijven, tijd die hij niet kon doorbrengen op de mountainbike. Toch heeft hij zich goed voorbereid, zegt Adrie: "Niemand weet wat hij van tevoren allemaal al gedaan heeft voor de Spelen, hoe hij hitte gesimuleerd heeft."

"Ik zeg niet dat hij gewonnen zou hebben maar hij maakte op mij wel een vrij goede indruk."

Voorzichtig kijkt Adrie vooruit. In een seizoen dat niet getekend is door corona, kunnen renners naar de Tour de France en zich daarna voorbereiden op de Spelen. De hoop is dat dit over drie jaar, tijdens de volgende Spelen, wel gewoon het geval is.

Hij durft niet te zeggen of Mathieu had gewonnen, als het plankje geen roet in het eten had gegooid. "Ik zeg niet dat hij gewonnen zou hebben, maar hij maakte op mij wel een vrij goede indruk."

Mathieu van der Poel is voor onderzoek naar het ziekenhuis gegaan. Een woordvoerder van sportkoepel NOC*NSF heeft de NOS laten weten dat Van der Poel geen breuken heeft opgelopen bij zijn val maar dat hij wel veel pijn heeft.

