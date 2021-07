Mathieu van der Poel niet meer van start in negende etappe Tour de France

Zaterdag startte Van der Poel nog in het geel, zondag ging hij niet meer van start (foto: ANP/AP Photo/Christophe Ena). vergroot

Mathieu van der Poel is zondag in de negende etappe van de Tour de France niet meer van start gegaan. Dat maakte hij voor de rit naar het Franse skioord Tignes bekend. De renner van Alpecin-Fenix mikt op olympisch goud in het moutainbiken. Een wedstrijd die op maandag 26 juli wordt verreden in Tokio. Niemand hield er dan ook rekening mee dat Van der Poel tot in Parijs in de Tour zou blijven.

"Helaas ga ik niet meer van start vandaag. Ik heb met het team besloten dat het beter voor me is om af te stappen en me op de Olympische Spelen te gaan focussen", zei Van der Poel zondag. "Ik ga wat tijd nemen om te herstellen van deze week."

"Ik heb nog andere doelen en het is onmogelijk voor mij om de Tour uit te rijden en dan op mijn best te zijn in Tokio." Hij beloofde ook volgend jaar terug te komen naar de Tour om dan wel Parijs te halen.

In de eerste negen dagen van de Tour maakte Van der Poel, die zijn debuut maakte in de ronde, grote indruk door de tweede etappe te winnen en vervolgens zes dagen in de gele leiderstrui te rijden. Zaterdag in de eerste Alpenrit verloor de Nederlandse alleskunner op de fiets het geel aan Tadej Pogacar. De Sloveen die vorig jaar de Tour won.

"Het is wel leuk in de Tour eigenlijk. Ik wou heel graag tot Parijs blijven, maar ik denk dat de ploeg dat liever niet heeft", zei Van der Poel zaterdag al na afloop van de rit. Dit nadat hij met een achterstand van ruim twintig minuten op de Belgische etappewinnaar Dylan Teuns over de finish was gekomen.

"Ik heb genoten van de gele trui", zei hij zaterdag ook. "Het was boven verwachting. Ik heb langer dan ik aanvankelijk dacht in de gele trui kunnen rijden. Maar ik heb nu ook andere doelen.

De Tour gaat zondag verder met een zware bergetappe met aankomst in het Franse skioord Tignes. Een rit waar Van der Poel niet meer aan begon.

