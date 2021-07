'Sfeer is enorm belangrijk en die is nu natuurlijk niet goed bij Nederland'

Björn Koreman. vergroot

Grote vreugde, uitzinnige mensen, enorme euforie. Sport kan voor mooie momenten zorgen. En die momenten kunnen elkaar snel opvolgen tijdens de Olympische Spelen, omdat ze in korte tijd bij veel sporten om het eremetaal strijden. Maar zonder succes kan het ook pijnlijk zijn, heel pijnlijk.

Fabian Eijkhout

"Bizar", zegt Björn Koreman, voor Omroep Brabant Olympische Spelen-watcher. Eigenlijk weet hij niet waar te beginnen, want ook op de derde dag gebeurde er weer veel. En weinig positiefs. "Ik zou heel graag een positief verhaal willen vertellen, maar dat is tot nu toe niet echt aan de orde. Iedereen die het heeft over de Olympische Spelen zegt dat het niet is wat we er vooraf van verwacht hadden. Misschien zijn we kritisch, maar met de sporters die we hebben is dat op dit moment ook niet gek. Het is wel zo dat het vanaf nu eigenlijk alleen maar beter kan gaan.”

In de ogen van de atleet hebben veel momenten te maken met communicatie. "Op dit niveau is communicatie zo enorm belangrijk. En op dat gebied worden er gewoon fouten gemaakt. Gisteren bij Annemiek van Vleuten. En vandaag dacht Mathieu van der Poel dat er een plank zou liggen, terwijl anderen wisten dat die er niet was. Dat is een communicatiefout. Of dat bij de sporter ligt of de bondscoach maakt niet zoveel uit, het bewijst dat communicatie in dit soort gevallen extreem belangrijk is.”

"Er is wel heel veel in het nadeel van Nederland, dat is echt jammer."

Zo zijn er meer voorbeelden. Bijvoorbeeld een boot die kort voor het startpunt van de triatlon in het water lag waardoor de helft van de atleten bij het startschot niet in het water konden duiken. Of BMX’er Niek Kimman, ploeggenoot én concurrent van de Brabander Twan van Gendt, die tijdens het trainen vol met een official in botsing komt, omdat hij de BMX-baan nog even snel probeerde over te steken.

“Die boot was dan niet in het nadeel van Nederland. Maar er is wel heel veel in het nadeel van Nederland. Dat is echt jammer, ook omdat het gewoon medailles kost.”

En dan ook nog zo’n Sjef van den Berg die met het handboogteam net geen brons pakt. “Weer een vierde plek. Het is zo zuur allemaal, we zien alleen de pijnlijke kant op dit moment. Het is te hopen dat het zo snel mogelijk omdraait.”

"Dit is natuurlijk niet goed voor de sfeer en sfeer is enorm belangrijk."

Dat is te hopen voor de fans die thuis alle sport volgen, maar zeker ook voor de sporters. Een positieve uitschieter zou daar enorm bij kunnen helpen. "Dit is natuurlijk niet goed voor de sfeer binnen TeamNL. En sfeer is enorm belangrijk. Binnen de atletiek hangt een enorm goede sfeer, omdat daar echt heel wat atleten op wereldniveau hebben laten zien dat ze goed zijn dit jaar. Het is te hopen dat ze zich goed kunnen afzonderen van wat er in andere sporten nu is gebeurd.”

Moment van de dag:

Van het missen van brons tot de val van Mathieu van der Poel, qua momenten van de dag zijn er genoeg te kiezen. "Ik ga dan voor Mathieu, een echt dieptepunt helaas. Het was pijnlijk om te zien. Als sportliefhebber doet het gewoon enorm pijn om te zien dat dit bij hem gebeurt. Het is ook een grote verrassing dat het juist hem overkomt, een ongeluk zit dan toch in een klein hoekje."

"Op een gegeven moment wist je dat hij kansloos was, toch bleven de camera’s hem volgen. Dat zegt wel iets over dit moment en over Van der Poel en de prestaties die hij al heeft neergezet. Hij blinkt in alles uit, heeft veel opgeofferd. Dan wil je niet zo verliezen. Dit was zo lullig en zuur!”

