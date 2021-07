Al 1,7 miljoen euro aan obligaties uitgegeven door ziekenhuis Bernhoven

In nog geen maand tijd hebben de obligaties van ziekenhuis Bernhoven in Uden 1,7 miljoen euro opgebracht. Het ziekenhuis spreekt zelf van grote belangstelling. Medewerkers, inwoners uit de regio en bedrijven kunnen aan deze investering meedoen tegen een jaarlijks rentepercentage van 4 procent.

Het is het derde jaar op rij dat Bernhoven via obligaties extra geld ophaalt voor investeringen. Aan het einde van de looptijd wordt het geïnvesteerde geld weer terugbetaald aan de kopers.

Tot die tijd krijgen de investeerders jaarlijks 4 procent van hun inleg uitgekeerd. Dit is aanzienlijk meer dan de huidige spaarrente bij banken.

Over de helft

De obligaties worden nog tot 15 september uitgegeven. In totaal vertegenwoordigen ze een waarde van 3 miljoen euro. Binnen een maand zit het ziekenhuis dus al over de helft van het beoogde bedrag.