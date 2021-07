Chaletbewoners zijn nog steeds aan het opruimen na hoogwater in Maashees

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Maashees, een week na het hoge water

Een dikke week na het extreme hoogwater in de Maas is bij de chalets bij restaurant De Watervogel in Maashees de schade nog steeds goed te zien. Koelkasten staan buiten, kratten met eten zijn opgestapeld op hoge tafels. Iedereen is zijn wonden nog aan het likken. Uitbater Maurice Breuer van het restaurant heeft zelfs een bordje laten graveren: '14 meter en 92 centimeter boven NAP'.

Het water reikte vorige week zaterdag tot aan het terras van De Watervogel. "Het water steeg de laatste dag erg snel. Alles dreef", zegt Breuer. De vorige keer, in januari 2011 kwam het water bij de trappen van het terras. Nu stond het water twee treden hoger.

"Uiteindelijk hebben we het zelf allemaal kunnen opruimen. De hulp die we kregen van kennissen en vrienden was geweldig. Zelfs de lokale brandweer heeft geholpen. "Die avond was het water weer van het terras af. Echt ongelofelijk, zo snel."

"Voor de coronamaatregelen komen er elke avond boa's langs, maar als dit gebeurt zie je niemand."

Toch moest Breuer zijn eigen noodmaatregelen treffen en dat moet volgens hem in het vervolg anders. "Van de gemeente Boxmeer hebben we niets gezien. Voor de coronamaatregelen komen er elke avond boa's langs, maar als dit gebeurt zie je niemand en dat is toch eigenlijk wel moeilijk."

Bovendien ligt het restaurant niet ver van de Limburgse grens. Daar was de noodtoestand van kracht. Landgoed Geijsteren ligt driehonderd meter verderop en kreeg wel hulp van de gemeente.

De chaletbewoners zijn inmiddels ook van de schrik bekomen. Walter Slaats: "Het water staat hier wel eens vaker hoog, maar dat is vaak in de winter. Dit heb ik nooit eerder meegemaakt. Ik heb een eigen huis in Eindhoven, dus ik heb vorige week hier even mijn biezen gepakt."

Nu is hij de schade aan het opnemen. "Zo, de stroom kan er weer op. Die moest vorige week even uitgeschakeld worden worden."

