Obbe en Ina bereiden zich in hun huis aan de Maas voor op nog hoger water

Nu al is het waterniveau in Maashees even hoog als afgelopen winter. Maar tot en met zaterdag gaat het waterpeil nog flink stijgen. Obbe en Ina van den Bijlaard hebben alle spullen van de begane grond in hun tweede huis aan de Maas naar boven getild.

"Gisteren stond het nog binnen de muur van de kade", vertelt Ina aan Omroep Brabant. "Nu staat het bijna tot aan de poort. En er komt nog anderhalve meter bij. Dit heb ik zelf nog nooit meegemaakt hier. De laatste keer was in 1980 maar volgens mij komt het nu hoger."

Terwijl Ina vertelt dat donderdag het water nog veel lager stond, drijft een boom voorbij over de Maas. "Niet te geloven dat we hier gisteren nog konden staan. Nu is het volgelopen met water."

"Alles beneden is weg, daar kan niks meer mee gebeuren."

Sinds ze zich hebben voorbereid op de komst van het water, is Ina iets minder bezorgd. "Alles beneden is weg, daar kan niks meer mee gebeuren." De huisraad is naar de veranda verplaatst, de koelkast, diepvries, kasten, de wasmachine staan nu op veilige hoogte.

Terwijl ze laten zien hoe ze hun spullen op veilige hoogte hebben opgeslagen, komen spullen van anderen langsdrijven. "De mensen die hun spullen niet hoog hebben gelegd zien ze nu zo drijven", zegt Obbe. "De Maas is nu een grote modderboel en er drijft van alles in rond."

"Als de stroom uit gaat, vertrekken we"

Voorlopig denken ze niet aan vertrekken, hoewel ze er wel over nagedacht hebben. "Als het water tot aan de stopcontacten komt, gaat de stroom uit. Dan vertrekken we", zegt Obbe. Ze verwachten dat ze dat moment goed kunnen afwachten. "Er staat dan wel een laag water op straat maar ik heb een hoge auto dus we kunnen dan nog weg.

Het wachten is tot het waterpeil weer zakt. Al wacht er dan nog wel wat werk voor Obbe en Ina. "Het moet allemaal ook weer naar beneden."

