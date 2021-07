Negatief zwemadvies voor 16 zwemplekken aan de Maas

De provincie heeft 16 negatieve zwemadviezen afgegeven voor zwemplekken aan de Maas of aan een vertakking van de Maas. Door het gestegen waterpeil van de Maas zijn niet alle zwemlocaties toegankelijk en kan geen bemonstering plaatsvinden.

Slechts een advies

Aangewezen zwemwaterlocaties in Brabant worden regelmatig gecontroleerd op veiligheid en waterkwaliteit. Als daar aanleiding voor is, kan de provincie een zwemverbod of negatief zwemadvies instellen. Een negatief zwemadvies houdt in dat zwemmen in de betreffende plas wordt ontraden, maar op eigen risico nog wel mag. Zodra de fysieke veiligheid op orde is en de zwemwaterkwaliteit onderzocht is, worden de maatregelen op deze locaties ingetrokken.