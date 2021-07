Winkelwagen, autoband en plastic: in de uiterwaarden ligt nog van alles

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Een winkelwagentje, een autoband: er ligt nog van alles in de uiterwaarden

Nu het water van de overstromingen van de Maas gezakt is, blijft er op veel plekken rommel achter langs de oevers van de rivier. Natuurmonumenten ging vrijdag de uiterwaarden in om te kijken hoeveel troep er is achtergebleven. Tot grote opluchting van de boswachters valt het rond Oss en Den Bosch mee.

Jos Verkuijlen

Dat wil niet zeggen dat er niks ligt. In de Koornwaard bij Empel loopt Fons Mandigers van Natuurmonumenten met een groepje vrijwilligers. Hij laat een stuk hekwerk vol rotzooi zien. "Je komt hier van alles tegen. Een winkelwagentje, een autoband, allerlei hout en plastic. Maar ook veel takken en planten."

“In Limburg zie je dit overal”, vervolgt Mandigers. "Dit is één plekje. Hier werk je een paar uur aan en dan is het weer schoon. In Limburg is dat bijna overal het geval."

“Vergeleken met Limburg mogen wij echt niet klagen.”

Zijn collega-boswachter Ido Pruijn inspecteert de uiterwaarden bij Haren. "Vergeleken met Limburg mogen wij echt niet klagen”, zegt hij opgelucht. Het meeste wat er ligt is gras, hout en ander groen. “Dat is allemaal op de draden van de afrastering gaan hangen. Dat moeten we er wel afhalen."

Het is een compleet ander beeld dan in Limburg, waar koelkasten en ander huisraad overal langs de oevers van de Maas liggen.

"Zware spullen blijven eerder achter. De kleine dingen komen dan tot hier."

Pruijn legt uit waarom er in Brabant zoveel minder troep is. "De sluizen vangen al veel op. Naarmate het water hier naartoe komt, wordt het water rustiger. Zware spullen blijven eerder achter. De kleine dingen komen dan tot hier."

Rijkswaterstaat is nog aan het bekijken hoeveel rotzooi er ligt langs de Maas van Ravenstein tot Maashees. Dat moet volgende week duidelijk worden.

Volgende week gaat Natuurmonumenten de rotzooi opruimen. Een enorme opruimactie met heel veel vrijwilligers zoals in Limburg is rond Den Bosch en Oss in ieder geval niet nodig.

