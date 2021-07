Broodfokker mag drie jaar geen pups meer verkopen

De honden werden in 2019 in erbarmelijke omstandigheden gevonden (foto: SQ Vision). vergroot

De rechtbank in Den Bosch heeft een 55-jarige man uit Maarheeze veroordeeld voor het verwaarlozen van zijn honden. De fokker krijgt een geldboete van 7200 euro en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 2 maanden met een proeftijd van 3 jaar. In die tijd mag hij onder meer geen honden fokken, verkopen of daarin bemiddelen.

Dierenorganisaties voerden op verschillende momenten controles uit bij de hondenfokker. Verschillende keren troffen zij verwaarloosde honden aan. De honden verbleven in smerige hokken. Er waren tal van klachten:

De hokken lagen bezaaid met uitwerpselen.

Ze stonken naar urine.

Ze boden weinig beschutting tegen het weer.

Ze hadden geen goede nachtverblijven.

Er was geen drinkwater.

De verdachte is meerdere keren gewaarschuwd maar liet geen verbetering zien. "Hij lijkt voornamelijk oog te hebben voor zijn eigen financieel gewin waarbij het welzijn van de honden voor hem kennelijk van ondergeschikt belang is. Ook kopers van de pups zijn hierdoor benadeeld", zei de rechter. De rechtbank rekende dit de verdachte aan, zeker omdat de honden volledig afhankelijk waren van zijn verzorging.

De rechtbank maakt zich zorgen dat de verdachte ook nu nog niet doordrongen is van de ernst van de situatie. Ook het volgen van een vakbekwaamheidscursus bracht hem kennelijk niet tot andere inzichten.

Voorwaardelijke celstraf

Omdat de fokker niet de indruk maakte dat hij zijn gedrag gaat veranderen krijgt de man een voorwaardelijke celstraf van 2 maanden, met een proeftijd van 3 jaar. Hij mag in die tijd geen honden fokken en geen pups en volwassen honden verkopen of daarin bemiddelen.

