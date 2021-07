Ouder echtpaar thuis mishandeld en bedreigd: overvaller krijgt 5,5 jaar cel

Het overvallen huis (foto: SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

Een man uit Eindhoven moet 5,5 jaar de cel in, omdat hij in oktober vorig jaar vier huizen in Beek en Donk en Helmond heeft overvallen. De rechtbank in Den Bosch heeft dit bepaald.

Bij een van de overvallen, op een woning aan de Scheepstal in Helmond, werd de 78-jarige bewoner bedreigd met een vuurwapen en een mes. Ook kwam het tot een vechtpartij. Zijn vrouw van 72 werd mishandeld. Desondanks bood het stel zoveel weerstand dat de twee overvallers zonder buit afdropen. Van de handlanger ontbreekt alle spoor.

De 27-jarige Eindhovenaar kreeg een half jaar cel extra, omdat hij nog een voorwaardelijke straf had staan. De man stond eerder voor de rechter wegens diefstal en geweld.

'Laffe en gewetenloze daad'

De rechter sprak vanwege de hoge leeftijd van de slachtoffers van een 'laffe en gewetenloze daad'. De slachtoffers zetten zichzelf neer als zeer nuchtere mensen en zij dachten na het misdrijf gewoon verder te kunnen leven. Toch heeft wat hen is overkomen hun gevoel van veiligheid en levensgeluk danig verpest, aldus de rechter. Hij bepaalde verder dat de Eindhovenaar zijn slachtoffers een schadevergoeding moet betalen van bijna 4800 euro.

De twee overvallers waren met een bivakmuts op hun hoofd het huis aan de Scheepstal binnengekomen. Dat was 's morgens tegen kwart over zes.

'Echt heel fijn'

De bewoonster reageerde opgelucht toen in november bekend werd dat de nu veroordeelde man was aangehouden. “Echt heel fijn. Ze hebben die lange! Die ene die me in m'n gezicht sloeg", zei ze na het nieuws over de arrestatie tegen een verslaggever van Omroep Brabant.

