PSV moet twee tribunevakken sluiten op last van UEFA

Bij de eerstvolgende Europese thuiswedstrijd van PSV dienen twee tribunevakken in het Philips Stadion leeg te blijven. Dat heeft de tuchtcommissie van de UEFA bepaald naar aanleiding van de ongeregeldheden vorige week in de thuiswedstrijd tegen Galatasaray (5-1) in de tweede voorronde van de Champions League. PSV dient tevens een boete van 1500 euro te betalen.

De vakken G en H dienen gesloten te blijven bij het eerstvolgende duel in Europees verband. "Op die vakken ontstond kort voor de rust enige onrust na een doelpunt van Galatasaray", legt algemeen directeur Toon Gerbrands uit.

"Het is jammer dat er nu een heel vak de dupe wordt van enkele mensen die hun seizoenkaarten hebben doorverkocht. Tegen hen zullen wij optreden."

