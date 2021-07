Zelfmoordpoeder moet nu echt verboden worden, vinden Kamerleden

Omroep Brabant onderzocht hoe de Eindhovenaar te werk ging en kreeg het zelfmoordpoeder zeer gemakkelijk zelf in handen. vergroot

ChristenUnie, SGP en JA21 vinden dat de verkoop van zelfmoordpoeder nu echt moet worden verboden. Dit blijkt uit Kamervragen aan de ministers van Volksgezondheid en Justitie. De partijen willen ook hulp bij zelfdoding, door bijvoorbeeld de verkoop van dit middel, zwaarder bestraffen.

De Kamervragen worden gesteld door:

Nicki Pouw-Verweij (JA21),

Kees van der Staaij (SGP),

Mirjam Bikker (ChristenUnie).

Aanleiding zijn recente berichten bij onder meer Omroep Brabant over de aanhouding van een 28-jarige Eindhovenaar. Deze Alex S. zou het zelfmoordpoeder aan honderden mensen hebben verkocht. Minstens zes van hen hebben het spul ingenomen om een eind aan hun leven te maken. De verdachte zit hiervoor nog zeker anderhalve week vast.

Drie jaar geleden werd hij al door Omroep Brabant ontmaskerd. Kamerleden van de drie partijen willen van de ministers weten waarom sindsdien niets is ondernomen tegen de verkoop van het poeder via Marktplaats. En dat terwijl in september 2018 al was aangekondigd deze handel zoveel mogelijk te zullen beperken.

'Taart met rattengif'

De Kamerleden vinden dat aanbieders al vervolgd moeten worden na verkoop van het fatale middel en niet pas wanneer iemand zichzelf om het leven heeft gebracht. Ze vergelijken de verkoop met het verzenden van een taart met rattengif met als doel iemand te laten sterven.

Ze bekritiseren ook de rol van de Coöperatie Laatste Wil (CLW). Alex S. was betrokken bij deze organisatie. De coöperatie stelt het zelfmoordpoeder beschikbaar voor iedereen die het wil gebruiken.

De Kamerleden willen dat beter toezicht wordt gehouden op Marktplaats of andere plekken waar het poeder wordt aangeboden. Volgens hen staat de verkoop haaks op ‘alle inzet voor suïcidepreventie en de zorg om kwetsbare (jonge) mensen in nood perspectief te bieden.’

'Verantwoordelijkheid nemen'

Hun aandacht wordt enorm op prijs gesteld door Randy Knol. Hij is de voorzitter van Ximena's Vlinder. Deze stichting is genoemd naar zijn dochter, die in 2018 een eind aan haar leven maakte door het zelfmoordpoeder in te nemen. De Udense was toen 19. ”Ik ben blij dat het nu politieke aandacht heeft. Ik hoop dat minister Hugo de Jonge nu eindelijk zijn verantwoordelijkheid neemt en met spoed een wet maakt die verkoop van dit soort middelen verbiedt”, aldus Knol.

Zijn site heeft een meldpunt voor nabestaanden van mensen die zelfdoding hebben gepleegd.

Praten over gedachten aan zelfdoding helpt en is bijvoorbeeld ook mogelijk via de landelijke hulplijn 113: www.113.nl of 0800-0113.

LEES OOK: Handelaar in zelfmoordpoeder wordt gelinkt aan zeker zes zelfdodingen

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.