Handelaar in zelfmoordpoeder wordt gelinkt aan zeker zes zelfdodingen

Volgens Justitie zijn zeker zes mensen overleden nadat ze zelfmoordpoeder hadden gekocht van een 28-jarige Eindhovenaar, Alex S. Of het er meer zijn, moet nog uit verder onderzoek blijken. De Eindhovenaar wordt ervan verdacht dat hij handelde in het poeder. Ook wordt hij beschuldigd van hulp bij zelfdoding én het overtreden van de Geneesmiddelenwet. Hij werd dinsdag aangehouden en blijft in ieder geval twee weken langer vastzitten. Alex S. is dezelfde man die Omroep Brabant drie jaar geleden ontmaskerde.

Hans Janssen & Ista van Galen

Alex S. kwam in mei dit jaar voor het eerst in beeld bij het Openbaar Ministerie, nadat een vrouw overleed. "Er werd een middel gevonden waarmee ze om het leven is gekomen. We hebben onderzocht hoe ze aan dit middel kwam, en kwamen toen uit bij deze verdachte", aldus het OM. "Uit ons onderzoek blijkt ook dat hij sinds november 2018 al bezig is met de verkoop van dit middel."

De man werd dinsdag aangehouden. Meerdere klanten zouden het zelfmoordpoeder bij hem hebben gekocht. "Uit ons onderzoek blijkt tot nu toe dat zes mensen zijn overleden als gevolg van het kopen van dit middel. We doen nog onderzoek naar andere mensen aan wie hij dit middel heeft verkocht", aldus het OM.

Alex S. zou volgens justitie ook een medicijn hebben aangeboden dat braakneigingen vermindert. "Dat medicijn kun je alleen krijgen via een arts of apotheek." Omdat de man geen arts of apotheker van beroep is, heeft hij hiermee de Geneesmiddelenwet overtreden. Daarnaast wordt de man verdacht van witwassen.

Veel ophef na dood Ximena

De man is al jaren actief, zoals eerder bleek uit onderzoek van Omroep Brabant. In de periode was er veel ophef over de dood van de 19-jarige Ximena uit Uden. Ze had het zelfmoordpoeder via internet besteld en gebruikte het om een eind aan haar leven te maken.

Voor haar ouders komt de berichtgeving van deze week over de aanhouding van de Eindhovenaar hard aan. Zij vinden dat paal en perk gesteld moet worden aan praktijken waarvan deze man wordt beschuldigd. Vorige week onthulden ze overigens in Veghel een bankje om hun dochter te herdenken. Het zou ook een plek moeten zijn voor mensen om met elkaar te praten en naar elkaar te luisteren.

Praten over gedachten aan zelfdoding helpt en is bijvoorbeeld mogelijk via de landelijke hulplijn 113: www.113.nl of 0800-0113.

