Verkoop van zelfdodingsmiddel: waarom dat wel of niet moet kunnen

Een 28-jarige Eindhovenaar is dinsdag aangehouden omdat hij meerdere mensen zou hebben geholpen bij zelfdoding. Hij verkocht twee middeltjes waarvan je korte tijd na inname doodgaat. Het Openbaar Ministerie (OM) wil hem er voor vervolgen, maar niet iedereen vindt dat hem iets te verwijten valt: "Wij willen dat het middel legaal wordt", zegt Jos van Wijk, voorzitter van Coöperatie Laatste Wil.

In 2018 kocht Omroep Brabant undercover een potje zelfdodingsmiddel van een destijds 24-jarige Eindhovenaar. Het OM wil niet zeggen of dit de man is die dinsdag is aangehouden. Als dat zo is, betekent dat dat hij het middel al jarenlang verkoopt.

Het bezit van het zelfdodingsmiddel is niet illegaal. Het wordt gebruikt als conserveermiddel in laboratoria en is via buitenlandse sites relatief eenvoudig te krijgen. De verkoop in Nederland is lastiger, nadat minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid in 2019 afspraken maakte met fabrikanten, groothandelaars en winkeliers. Die hebben beloofd niet meer aan particulieren te verkopen.

Het OM wil de man uit Eindhoven op drie gronden vervolgen:

1. Hulp bij zelfdoding

Mensen helpen bij zelfdoding mag alleen als je arts bent en dan nog zijn er veel regels waar je je aan moet houden. Het OM zegt dat er de afgelopen maanden meerdere mensen zijn overleden nadat ze het middel van de Eindhovenaar genomen hadden. Volgens justitie zijn ze door hem geholpen.

2. Overtreding van de Geneesmiddelenwet

Naast het zelfdodingsmiddel verkocht de man ook een medicijn om braakneigingen te onderdrukken. Dat mag alleen voorgeschreven worden door een arts. De man zou hiermee de Geneesmiddelenwet overtreden hebben.

3. Witwassen

Volgens het OM leefde de man van het geld dat hij met zijn handel verdiende. Omdat hij zijn inkomsten niet opgaf voor de belasting, zou hij zich schuldig gemaakt hebben aan witwassen.

Jos van Wijk is voorzitter van Coöperatie Laatste Wil. Hij strijdt ervoor dat mensen zelf kunnen beslissen hoe en wanneer ze hun leven beëindigen. Van Wijk is een voorstander van het zelfdodingsmiddel. "Met dit middel kun je op een menselijke manier afscheid nemen van het leven. Nu gebeurt dat vijf keer per dag op een gruwelijke manier. Dat kan en moet veranderen." Hij wil dat het middel legaal wordt, maar acht die kans voorlopig klein. "De fundamentele Christenen in het kabinet willen dit niet en hierdoor is het op de lange baan geschoven."

"Mensen zijn radeloos en willen een waardig einde van hun leven."

Van de illegale handel is hij geen voorstander, maar hij begrijpt het wel. "Mensen zijn radeloos en willen een waardig einde van hun leven." Hij pleit voor een proeftuin waarin bekeken wordt hoe het middel veilig gebruikt kan worden. "Zes op de tien Nederlanders zijn hier voorstander van."

Praten over gedachten aan zelfdoding helpt en is bijvoorbeeld mogelijk via de landelijke hulplijn 113: www.113.nl of 0800-0113.

