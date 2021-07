Lachgasverbod in de helft van Brabant maar nauwelijks boetes uitgedeeld

vergroot

Met het lachgasverbod dat de gemeente Tilburg maandag heeft ingesteld komt het totaal op 35 van de 61 Brabantse gemeenten. Toch worden er maar weinig bonnen uitgeschreven, zo blijkt uit een rondvraag van Omroep Brabant. Bekijk hier hoe het in jouw gemeente zit.

De gemeente Tilburg heeft maandag een totaal lachgasverbod in de stad ingevoerd. Door een wijziging in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) kunnen er boetes uitgedeeld worden als iemand lachgas gebruikt of bij zich heeft.

Met het verbod lopen gemeenten vooruit op een mogelijk landelijk lachgasverbod. Daar wordt al maanden over gesproken in Den Haag, maar het is er nog steeds niet. Terwijl het gebruik van lachgas gevaarlijk kan zijn en vaak voor overlast zorgt. Veel Brabantse gemeenten deden eerder wat Tilburg nu doet: ze namen zelf het voortouw. Sommige zelfs al in 2018.

Altijd verboden of alleen bij overlast

Veel gemeenten laten aan Omroep Brabant weten dat het verbod het handhaven makkelijker maakt. Als iets niet mag is het eenvoudiger om het gesprek met gebruikers of verkopers aan te gaan. Het lachgasverbod kent wel vele verschijningsvormen, zo is in de ene gemeente het gebruik helemaal verboden, ergens anders is dat alleen als het voor overlast zorgt, of alleen op bepaalde plaatsen.

Kijk hier hoe de situatie in jouw gemeente is:

Het is onbekend tot hoeveel boetes het lachgasverbod tot nu toe heeft geleid. De politie heeft geen cijfers van de situatie in onze provincie. Naast agenten kunnen ook boa's van de gemeente boetes uitdelen, dat gebeurt mondjesmaat.

Veldhoven (lachgasverbod sinds december 2018) schreef wel boetes uit. In 2019 zijn er zeven boetes uitgedeeld, in 2020 eentje. In Rucphen zijn sinds het verbod in juni 2020 drie boetes uitgedeeld. Bescheiden cijfers, op de meeste plekken deelden opsporingsambtenaren geen boetes uit.

Risicogebieden

Opvallend: de gemeente Loon op Zand is in de veronderstelling dat er geen boetes uitgedeeld kunnen worden omdat er nog geen landelijk verbod is. De wijziging in hun APV (gedaan in juni 2020) heeft dus tot geen boetes geleid.

Dat is in meer plaatsen het geval, ook omdat in sommige gevallen de gemeente een 'risicogebied' aan moet wijzen waar het verbod geldt, maar dit nog nooit is gebeurd.

