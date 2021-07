Lachgasverbod in vrijwel heel Tilburg om overlast terug te dringen

Archieffoto: politie. vergroot

De gemeente Tilburg heeft een totaal lachgasverbod ingevoerd. Het recreatief gebruiken, bij je hebben en verkopen van lachgas mag niet meer. Het verbod geldt voor vrijwel de hele stad. Het college loopt hiermee vooruit op de landelijke regelgeving voor lachgas. Berkel-Enschot, Udenhout en enkele bedrijventerreinen vallen buiten het verbod.

Er zijn door de gemeente Tilburg twee grote gebieden aangewezen waarbinnen recreatief geen lachgas gebruikt mag worden sinds deze week. Ook het bezit van lachgasampullen en -tanks is niet meer toegestaan evenals de verkoop ervan. Dat geldt ook rond evenementen in de gemeente.

Alleen enkele bedrijventerreinen krijgen nog geen totaalverbod. Dat kan echter snel veranderen als daar ook overlast ontstaat door lachgasgebruik en -verkoop. Het stadsbestuur zal het verbod dan verder uitbreiden.

Politiemeldingen

De keuze van de twee grote gebieden, die nagenoeg heel Tilburg omvatten, is gemaakt op basis van politiemeldingen. Opvallend is dat de dorpen Berkel-Enschot en Udenhout buiten het verbod vallen. Volgens de gemeente omdat daar veel minder overlast is.

Het verbod geldt op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). De boete wordt bepaald door het Openbaar Ministerie laat een gemeentewoordvoeder weten. Het overtreden van een soortgelijk softdrugsverbod kost overtreders zo'n honderd euro. Alleen wie meer dan twee kilo lachgas aan het vervoeren is, kan voor vele honderden euro's beboet worden.

De landelijke regelgeving rond lachgas laat nog zeker tot het voorjaar van 2022 op zich wachten. Het stadsbestuur heeft besloten via de APV alvast in te grijpen om zo de overlast in de stad terug te dringen. Verschillende steden hebben het gebruik of de verkoop al eerder verboden via de APV.

Partydrug

Lachgas is bedoeld voor professioneel gebruik in het ziekenhuis en de horeca, bijvoorbeeld in slagroomspuitbussen. Maar lachgas is tegenwoordig ook een populaire en goedkope partydrug.

Het gas geeft korte tijd een 'high' gevoel. Alleen het is absoluut niet zonder risico's. In combinatie met andere drugs of alcohol kan er te weinig zuurstof in je lichaam komen. Pijn of gevoelloosheid in armen en benen behoren ook tot de bijwerkingen evenals hoofdpijn, verwardheid en angst.

In het verkeer gebeuren regelmatig ernstige ongevallen waarbij lachgas een rol gespeeld lijkt te hebben. Ook haalt de politie regelmatig bestuurders van de weg die lurkend aan een lachgasballon over de weg slingeren of extreem hard rijden. Het Tilburgse verbod is per direct van kracht in de twee gebieden.

