Met een lachgasballon aan de lippen met 170 kilometer per uur over de A27

Een bestuurder reed vrijdagavond met een lachgasballon aan zijn lippen over de A27. Hij haalde snelheden van 170 kilometer per uur en als andere auto's niet snel genoeg aan de kant gingen, reed hij over de vluchtstrook om ze in te halen.

Fieke Nobel

Een agent reed in een onopvallende auto over de A27 toen een auto met hoge snelheid op hem af kwam. Hij zag in zijn spiegel dat de bestuurder met groot licht seinde, hij wilde erlangs.

De agent gaf hem de ruimte maar seinde ook de meldkamer in. Toen de auto hem passeerde, zag hij twee mannen zitten met een lachgasballon aan hun lippen.

Groot licht of vluchtstrook

Het trucje met het groot licht werkte vaker maar als een auto niet snel genoeg aan de kant ging, pakte de bestuurder de vluchtstrook om in te halen. Hij reed over een baan met een rood kruis erboven en koos net voor de pijlwagen om er rechts langs te rijden. Daarom moesten een aantal andere auto's vol in de remmen.

Collega's van de agent gaven de man een stopteken, waarna de 21-jarige man uit Zeist naar het bureau is gebracht voor een speekseltest.

