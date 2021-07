Overnamekandidaat Vlisco spreekt van racisme en stapt naar de rechter

Stoffen van Vlisco (foto: ANP) vergroot

Vlisco-overnamekandidaat Made in Africa gaat juridische stappen ondernemen tegen de overname van de modestoffenfabriek in Helmond door Parcom. De Afrikaanse investeerder noemt de verkoop van Vlisco aan de Hema-eigenaar onrechtmatig en spreekt zelfs van racisme. De Afrikanen willen dat de deal wordt teruggedraaid.

Made in Africa (MIA) zegt dat ze een speciale clausule hebben afgesloten waardoor er niet met andere overnamekandidaten gesproken mocht worden. Het Afrikaanse bedrijf is sinds 2018 in gesprek met het Britse moederbedrijf van Vlisco over een deal.

Ze waren in Afrika dan ook verrast door de berichten dat Vlisco in gesprek was met het Nederlandse investeringsfonds en Hema-eigenaar Parcom. Volgens Actis is er pas gesproken met andere partijen nadat de exclusiviteitsclausule was verlopen en MIA niet aan haar verplichtingen had voldoen.

''We zijn van mening dat een irrationele vooringenomenheid - mogelijk gebaseerd op ras en cultuur - de drijvende kracht is achter de besluitvorming van Actis.''

De Afrikaanse overnamekandidaat, die wordt onder meer gerund door zoon van een Liberiaanse diplomaat, Chid Liberty, en Kojo Annan, zoon van voormalig VN-secretaris-generaal Kofi Annan, wilde zo'n 200 miljoen euro betalen voor de Helmondse batikstoffenmaker. Hoeveel Parcom betaalt, wordt niet bekendgemaakt.

Kojo Annan (tweede van links) op de begrafenis van zijn vader in 2018 (foto: AFP). vergroot

De buitenlandse investeerder ziet racisme en machtsmisbruik als reden dat de deal niet door is gegaan. ''Wij wilden een meer divers management bij Vlisco. Dus sowieso een vrouw in de leiding, maar we hadden ook het gevoel dat Afrikanen ondervertegenwoordigd waren aan de top van het bedrijf'', vertelt topman Liberty.

Hij vervolgt: ''We zijn van mening dat een irrationele vooringenomenheid - mogelijk gebaseerd op ras en cultuur - de drijvende kracht is achter de besluitvorming van Actis.'' Het Britse moederbedrijf van Vlisco noemt de zware beschuldigingen complete onzin.

"Willen betalen is niet hetzelfde als geld hebben om te betalen.''

Een woordvoerder laat weten dat de enige reden van het klappen van de deal was dat Made in Africa zich niet aan de deadlines hield en dat nooit duidelijk werd of het geboden geld er ook echt was. "Willen betalen is niet hetzelfde als geld hebben om te betalen'', aldus een woordvoerder.

''MIA verzekerde ons dat de deal medio 2020 zou worden afgerond. Zowel de eerste als de daarop volgende termijnen werden niet nageleefd door MIA.'' Actis was bezorgd dat de deal niet door MIA zou kunnen worden afgerond. ''Toen ook de laatste termijn niet gehaald werd door MIA, en pas na het verstrijken van de exclusiviteitsperiode, had Actis een verplichting tegenover zijn investeerders om andere opties te onderzoeken.''

Volgens de topman van MIA kregen de investeerders vorig jaar pas inzage in de cijfers van Vlisco. 'We probeerden tijdens een pandemie een deal rond te krijgen met een bedrijf dat opereert in zeven landen, voornamelijk opkomende markten. Hoe zouden we ooit sneller hebben kunnen handelen?"

''We willen alsnog de deal met Vlisco sluiten.''

De interesse van MIA is Vlisco is niet vreemd. Verreweg de meeste waxstoffen met dessins van Vlisco worden in Helmond geproduceerd, maar in Afrika verkocht. Het wordt daar gezien als luxeproduct.

De Afrikanen hebben inmiddels een advocatenkantoor in Londen in de arm genomen. ''We hoeven geen schadevergoeding. We willen alsnog de deal met Vlisco sluiten. We zijn nog steeds van plan om eigenaar te worden. Daar hebben we volgens onze exclusiviteitsclausule recht op.''

Of MIA nog op tijd is om de deal tegen te houden, is de vraag. Volgens moederbedrijf Actis is de deal rond. Woensdag gaf de Autoriteit Consument & Markt groen licht voor de verkoop: er blijft volgens de autoriteiten na de overname nog genoeg concurrentie over.

LEES OOK:

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.