Complete ondernemingsraad van Vlisco stapt op vanwege 'angstcultuur'

Stoffen van Vlisco (foto: Rob Brouwer/Hollandse Hoogte via ANP).

De complete ondernemingsraad van modestoffenfabrikant Vlisco in Helmond is maandag opgestapt. Volgens de opgestapte leden heerst er binnen het bedrijf een angstcultuur.

Dreigementen, intimidatie en pesterijen. Leden van de ondernemingsraad kregen er de afgelopen tijd meerdere keren mee te maken. De OR-leden zag geen andere mogelijkheid meer dan hun functie neer te leggen. "Die situatie is het gevolg van een angstcultuur die afgelopen maanden een piek heeft bereikt", schrijft de OR in een persbericht.

Volgens de ondernemingsraad wordt de angstcultuur veroorzaakt door de managers: de algemeen directeur, de financieel directeur, de operationeel directeur, het hoofd van de HR-afdeling en de productiemanager.

"OR-leden worden door hun leidinggevenden persoonlijk onder druk gezet om in de ondernemingsraad bepaalde besluiten te nemen. Dreigen met ontslag op staande voet en intimidatie werden niet geschuwd. De ondernemingsraad is moegestreden en ziet geen andere uitweg dan af te treden."

'Verziekte sfeer'

Onlangs werd bekend dat investeringsmaatschappij en HEMA-eigenaar Parcom stoffenfabrikant Vlisco wil overnemen. Daarvoor is een advies nodig van de OR. Volgens de leden hebben zij voor dat recht moeten knokken. Tegelijk met het opstappen, heeft OR laten weten in te stemmen met die overname.

Vakbonden FNV en CNV herkennen zich in het beeld dat de OR schetst. "Wij hebben tientallen mails gekregen van medewerkers die zich geïntimideerd en bedreigd voelen", zegt FNV-bestuurder Sarah Baghat. Volgens haar is het ziekteverzuim binnen het bedrijf flink toegenomen. "Er heerst een verziekte sfeer."

"Er zijn werknemers weggegaan, die heel trots waren op het bedrijf, omdat ze zich onveilig voelden." Zij zegt zelden een bedrijf gezien te hebben waar de angstcultuur zo sterk is als bij Vlisco. "We hopen dat de sfeer onder de nieuwe eigenaar beter wordt", vertelt Baghat. "Maar wie durft nu nog in de OR te gaan zitten?"

Eerder hommeles

Het besluit van de ondernemingsraad komt niet helemaal uit de lucht vallen. Het is al maanden onrustig binnen het Helmondse bedrijf. Eerder al dreigde het bedrijf de ordernemingsraad te ontslaan als zij geheime plannen over een ontslagronde zouden delen met de rest van het personeel. Het ging toen om 40 tot 50 banen die vanwege tegenvallende omzetcijfers geschrapt zouden worden.

Vlisco was maandag niet bereikbaar voor commentaar. Het bedrijf laat aan de NOS weten ‘met spijt’ kennis genomen te hebben van het besluit van de OR. "De directie heeft altijd gestreefd naar een dynamische en transparante relatie met de OR. De cultuur van angst die de OR ervaart, herkennen wij niet, maar nemen wij serieus."

Tijdens de coronacrisis had het bedrijf last van de teruggelopen vragen naar stoffen. Financieel gezien gaat het sinds een aantal maanden weer beter. Vlisco produceert in Helmond voornamelijk stoffen voor de Afrikaanse markt.

