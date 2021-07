Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Zuipen, testen en weer doorgaan: GGD test Brabanders op jongerencamping

Het is in de zomervakantie dé feestcamping voor Brabantse jongeren: Camping Duin en Strand in het Zeeuwse Scharrendijke. Om te voorkomen dat de jonge campinggasten het coronavirus als souvenirtje mee naar huis nemen, deelt de GGD er sinds donderdag zelftesten uit. “Goed idee, hoor!"

Robert te Veele & Erik Peeters Geschreven door

"Je wilt toch niet dat je ouders straks corona krijgen, omdat ik hier heb lopen feesten”, zegt Pim (16) uit Den Bosch.

Van de 900 gasten die in het hoogseizoen op de grootste jongerencamping van Nederland verblijven, komt driekwart uit onze provincie. De jongeren hebben dit jaar zonder negatieve test geen toegang tot de camping, maar kunnen tijdens hun verblijf in Zeeland wel een besmetting oplopen.

“We zijn hier dan ook niet toevallig" zegt projectleider Ilona Schinkelshoek van de GGD Zeeland. "Vooral de Delta-variant van het virus verspreidt zich snel onder jongeren. Op deze camping komen ze allemaal samen om te feesten en dan wordt afstand houden snel vergeten.”

"Iedereen slaapt in zijn eigen bed."

“We houden 1,5 meter afstand, raken elkaar niet aan en iedereen slaapt in zijn eigen bed”, zegt de 16-jarige Daantje uit Aarle Rixtel gekscherend. Ze beaamt dat afstand houden ‘echt niet te doen is’. Net als Tamare (16) uit Lieshout gaan ze zich voor de terugreis naar huis nog laten testen. “Het is goed dat het kan, maar wel spannend. Want het is onze laatste avond.”

Ook de 16-jarige Tim uit Zevenbergen ziet het nut er wel van in. “Als één iemand hier corona heeft, dan heeft heel de camping hét. Maar wie controleert eigenlijk dat je een zelftest doet?” Kay (16) uit Willemstad vindt het een slimme actie van de GGD. “Want anders heb je straks echt een grote uitbraak.”

Ze kennen wel een paar campinggasten die zich liever niet laten testen. Want is de zelftest positief, dan is het inpakken en wegwezen. De GGD adviseert de jongeren in dat geval namelijk een PCR-test te doen bij de speciale GGD-testlocatie op de camping. “Daarna moeten de jongeren de uitslag thuis in quarantaine afwachten”, zegt Schinkelshoek.

"We zijn negatief."

Volgens Schinkelshoek is de medewerking onder de campinggasten groot. Donderdag meldden al wat jongeren zich met een positieve zelftest bij de GGD. Om hoeveel mensen het gaat kan ze niet zeggen.

De 17-jarige tentgenoten Luuk en Boris uit Den Bosch zijn de dans in elk geval ontsprongen Ze kunnen met een gerust hart de laatste nacht in. Het testbeleid zien ze ook niet als een belemmering voor de vakantie.

“Het is gewoon leuk hier. Behalve de kroeg verderop. Die is niet open. Dat is wel zonde, maar bij onze tent is het een grote chaos”, zegt Luuk met schorre stem. Boris vult hem aan: “We zijn negatief. Dus als we straks thuiskomen, kunnen we weer verder gaan met zuipen.”

Brabantse jongeren testen op de camping tussen het drinken door (foto: Erik Peeters).

vergroot

