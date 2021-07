PSV speelt thuiswedstrijd tegen Midtjylland op dinsdag

Philips Stadion (foto: VI Images) vergroot

PSV speelt de thuiswedstrijd tegen de Deense club FC Midtjylland in de derde voorronde van de Champions League komende dinsdagavond om acht uur. De return in Herning is een week later, dinsdag 10 augustus. Dan is de aftrap om kwart voor acht.

ANP & Corné Verschuren

In het Philips Stadion zijn, net als in de vorige ronde tegen Galatasaray, 23.500 toeschouwers welkom. Vanwege het coronavirus mag niet meer dan twee derde van het stadion zijn gevuld.

Na verlenging

PSV bereikte de derde voorronde door Galatasaray dinsdag in Istanbul met 2-1 te verslaan. Het elftal van trainer Roger Schmidt had de eerste confrontatie al met 5-1 gewonnen. Midtjylland, de nummer twee van vorig seizoen uit de Deense competitie, schakelde het Schotse Celtic na verlenging uit.

De winnaar van de dubbele ontmoeting tussen PSV en Midtjylland plaatst zich voor de play-offs, dat is de laatste voorronde om het hoofdtoernooi te bereiken. De verliezer gaat verder in de groepsfase van de Europa League.

Vakken G en H leeg

Bij deze wedstrijd moeten de tribunevakken G en H in het Philips Stadion leeg blijven. Dat heeft de tuchtcommissie van de UEFA bepaald naar aanleiding van de ongeregeldheden bij de thuiswedstrijd tegen Galatasaray (5-1) in de tweede voorronde van de Champions League.

