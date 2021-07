Nikkie de Jager betaalt tienduizend euro voor operatie van Instagram volger

Nikkie de Jager betaalt tienduizend euro voor de operatie van een Instagram-volger uit Hongarije. Het meisje, Trisha, is transgender en deed mee aan een winactie van de wereldberoemde beautyvlogger uit Uden.

De Jager lanceerde de winactie in aanloop naar de pridemaand, speciaal voor de LHBTQ+-community. “Deze tienduizend dollar moet je leven gaan veranderen. Als je geld nodig hebt voor een operatie of gewoon hulp bij het betalen van je huur, dit is mijn manier om je proberen te helpen”, zei Nikkie bij de winactie die ze een maand geleden lanceerde.