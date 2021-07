Ihattaren voor straf uit selectie gezet: PSV'er negeert opnieuw afspraken

Mohamed Ihattaren en PSV-trainer Roger Schmidt in betere tijden (foto: Orange Pictures). vergroot

Mohammed Ihattaren traint voorlopig niet meer mee met de selectie van PSV. Hij heeft de afgelopen tijd een aantal afspraken met de Eindhovense club naast zich neergelegd. PSV heeft via zijn website bekend gemaakt dat de speler vanaf maandag op de Herdgang een individueel programma afwerkt.

Ihattaren (19) kreeg dit zelf eerst te horen in een gesprek met de directie. Ze had hem donderdagmiddag aangesproken op het feit dat hij zich niet aan afspraken had gehouden. Dit is in het verleden eerder gebeurd, zo voegt PSV eraan toe.

'Clubbelang staat voorop'

De club zit niet te wachten op onrust, omdat ze zich de komende weken wil plaatsen voor de Champions League. Ook wacht binnenkort de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tegen Ajax en een week later de start van de Eredivisie.

“Het clubbelang staat te allen tijde voorop”, zo meldt PSV en daarom moet Ihatarren voorlopig alleen trainen. Dit gebeurt wel onder begeleiding van PSV. Ihattaren meldde zich vorig weekeinde ziek bij PSV en ging niet mee naar Istanbul voor de return, woensdag, in de tweede voorronde van de Champions League tegen Galatasaray. Op internet verscheen diezelfde de dag een foto van Ihattaren die bij zijn zaakwaarnemer Mino Raiola in Frankrijk was.

Met het zoveelste conflict lijkt het einde van 'Mo' bij PSV aanstaande. Waar hij onder de toenmalige trainer Mark van Bommel bewierookt werd, had hij het om de haverklap aan de stok met diens opvolger Roger Schmidt. De Duitse oefenmeester passeerde de speler voor de eerste competitiewedstrijd tegen FC Groningen. Ihattaren had op trainingen niet de juiste instelling, oordeelde hij. Het ging later dat seizoen nog een paar keer mis.

'Alles aan gedaan'

In februari van dit jaar liet Schmidt Ihattaren buiten zijn selectie voor de ontmoeting met Ajax. "De voltallige staf, spelersgroep en directie heeft er de afgelopen periode alles aan gedaan om Ihattaren te ondersteunen en van waarde te laten zijn voor PSV. Die mogelijkheid heeft hij niet aangegrepen", aldus PSV destijds in een verklaring.

Deze zomer kreeg Ihattaren, die fit oogde na zijn vakantie en minder zwaar dan vorig seizoen, een nieuwe kans. Het ging alweer snel mis. In de thuiswedstrijd tegen Galatasaray, waarin PSV met 5-1 won, vielen de nodige spelers in, maar Ihattaren niet. Enkele dagen later meldde hij zich ziek.

Ihattaren heeft nog een contract voor één seizoen bij PSV.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.